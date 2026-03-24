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Oceania, ecco il trailer e la data di uscita del live-action Disney con The Rock

Il primo trailer di Oceania live-action sembra promettere fedeltà al film animato e un The Rock particolarmente affascinante.

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Sfondo - Oceania (2026)
Sfondo - Oceania (2026)

Il nuovo adattamento live-action di Oceania si è finalmente mostrato ai fan con il primo trailer ufficiale.

Il film è un remake del celebre lungometraggio animato del 2016 e racconta la storia di una giovane ragazza polinesiana determinata a salvare la propria isola da una maledizione, affrontando un pericoloso viaggio attraverso l’oceano.

Oceania, trailer e cast del remake live-action

Nel nuovo adattamento, il ruolo della protagonista è affidato a Catherine Laga'aia, che raccoglie l’eredità di Auliʻi Cravalho e interpreta una coraggiosa esploratrice, dando anche voce al brano simbolo "How Far I’ll Go".

Dwayne Johnson torna invece nei panni del semidio Maui, personaggio già interpretato nella versione animata.

Poster - Oceania (2026)
Oceania - Poster

Quando esce il live-action di Oceania?

In Italia, il remake di Oceania uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 19 agosto 2026.