Oceania, ecco il trailer e la data di uscita del live-action Disney con The Rock

Il nuovo adattamento live-action di Oceania si è finalmente mostrato ai fan con il primo trailer ufficiale.
Il film è un remake del celebre lungometraggio animato del 2016 e racconta la storia di una giovane ragazza polinesiana determinata a salvare la propria isola da una maledizione, affrontando un pericoloso viaggio attraverso l’oceano.
Oceania, trailer e cast del remake live-action
Nel nuovo adattamento, il ruolo della protagonista è affidato a Catherine Laga'aia, che raccoglie l’eredità di Auliʻi Cravalho e interpreta una coraggiosa esploratrice, dando anche voce al brano simbolo "How Far I’ll Go".
Dwayne Johnson torna invece nei panni del semidio Maui, personaggio già interpretato nella versione animata.
Quando esce il live-action di Oceania?
In Italia, il remake di Oceania uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 19 agosto 2026.