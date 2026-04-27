Spider-Noir: ecco trailer e poster della nuova serie con Nicolas Cage

Prime Video ha finalmente svelato il trailer ufficiale di Spider-Noir, la nuova attesa serie con Nicolas Cage, che vede l'attore nel suo primo ruolo da protagonista in una serie tv. Prodotta da Sony Pictures Television per MGM+ e Prime Video, la serie arriverà negli Stati Uniti il 25 maggio su MGM+, mentre tutti gli episodi saranno disponibili a livello mondiale su Prime Video dal 27 maggio.

Una novità importante è che per la prima volta in assoluto, Spider-Noir sarà disponibile in streaming in due modalità, autentico bianco e nero e True-Hue Full Color, consentendo agli spettatori di scegliere se guardare la serie in bianco e nero o a colori.

Il trailer è stato presentato ufficialmente davanti a 2100 fan in occasione del CCXPMX26, il più grande festival di cultura pop al mondo. Alla presenza degli attori Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston e Karen Rodriguez, insieme al creatore, co-showrunner ed executive producer Oren Uziel.

Il panel ha anche svelato in anteprima una scena estesa della serie, che ha dato l'opportunità ai fan di vedere un po' del mondo, delle atmosfere e delle vicende alla base di Spider-Noir, insieme ad un video saluto speciale da parte di Nicolas Cage.

Spider-Noir: tutto quello che sappiamo sulla serie Prime Video

Spider-Noir è una serie live-action basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir, parte dell'universo Marvel Noir e incentrato sulla storia di Ben Reilly (Cage), un investigatore privato caduto in disgrazia nella New York degli anni Trenta, che a seguito di una tragedia personale, è costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città.

Il cast include oltre al Premio Oscar Nicolas Cage, Lamorne Morris (Fargo, New Girl), Li Jun Li (Sinners, Babylon), Abraham Popoola (Atlas, Slow Horses), Karen Rodriguez (Nido di vipere, Acapulco), Jack Huston (Boardwalk Empire - L'impero del crimine, Day of the Fight) e Brendan Gleeson (Gli spiriti dell'isola, Harry Potter).

Il regista dei primi due episodi è Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve), mentre Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (The Punisher, Shantaram) sono co-showrunners ed executive producer della serie.

Uziel e Lightfoot hanno sviluppato la serie insieme al team, premiato agli Oscar, di Spider-Man: Un nuovo universo: Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal.