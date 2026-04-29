Matilda de Angelis, 3 film da non perdere con l’attrice di Lidia Poët

Nelle scorse settimane è uscita su Netflix la terza e ultima stagione de La legge di Lidia Poët, lo show di successo della piattaforma che racconta della prima donna della storia a entrare nell'ordine degli avvocati italiani.

Ma l'interprete principale è un volto ormai conosciuto nel panorama cinematografico italiano e anche internazionale, il suo nome è Matilda de Angelis. Classe 1995, David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per L'incredibile storia dell'Isola delle Rose nel 2021 ed ex cantante.

Ecco tre suoi film da non lasciarsi scappare per scoprirne il talento. Consigliato La legge di Lidia Poët 3, Recensione: l’ultimo caso della prima avvocata italiana su Netflix Leggi ora

La Vita da Grandi di Greta Scarano

Matilda de Angelis ha recentemente preso parte al film d'esordio alla regia di Greta Scarano, intitolato La vita da Grandi, ispirato alla storia dei Fratelli Tercon, conosciuti sui social come "Terconauti".

Un piccolo gioiellino da non perdere per la sua simpatia e delicatezza con cui tratta il tema dell'autismo e gli insegnamenti con cui viversi la vita.

L'esordio di Matilda De Angelis: Veloce come il Vento

Nel 2016 l'attrice partì col botto e debuttò al cinema al fianco di Stefano Accorsi (con cui si è riunita anche nel recente La Lezione) con Veloce come il Vento.

Un film spesso sottovalutato e poco calcolato, ma dal grande potenziale. Uno dei pochi film italiani sulle corse ancora valido e piacevole.

Divine, la fidanzata dell'altro

In questo film del 2020, Matilda de Angelis è corteggiata da niente meno che Callum Turner. In una Roma piena di luci e colori di una primavera che aspetta il nome del nuovo Pontefice, Gregory e Maria si ritroveranno a condividere sentimenti d'amore reciproci.

Uno dei coinvolgimenti internazionali dell'attrice prima di Dracula di Luc Besson.