Clayface: ecco il primo disturbante trailer dell’inedito film horror DC

DC Studios ha diffuso il primo trailer ufficiale di Clayface, il nuovo film horror supereroistico in arrivo nelle sale il 22 ottobre. La pellicola, diretta da James Watkins, esplora le origini di uno dei villain più inquietanti dell’universo DC.
Il protagonista è Matt Hagen, un attore in difficoltà interpretato da Tom Rhys Harries. Dopo essere stato sfigurato in un’aggressione con coltello, Hagen si sottopone a una procedura medica altamente sperimentale.
Inizialmente l’intervento sembra riuscito, ma ben presto il suo corpo inizia a trasformarsi in una massa d’argilla capace di assumere qualsiasi sembianza, dando vita a Clayface.
Il primo trailer del nuovo film DC Studios, Clayface
Le prime immagini del trailer mostrano Hagen in un letto d’ospedale con il volto bendato e insanguinato. Successivamente vediamo scene sempre più disturbanti, fino al suo volto che si deforma completamente.
Non mancano momenti spettacolari, nonché citazioni per chi conoscere il materiale di partenza, come quando trasforma la propria mano in una gigantesca arma simile a una mazza.
Il personaggio di Clayface è uno dei nemici storici di Batman, introdotto per la prima volta nel 1940 come attore decaduto diventato criminale. Solo negli anni ’60 sono state definite le sue celebri capacità di metamorfosi.
Prima di questo debutto cinematografico, il personaggio è apparso in diverse serie animate e live-action, doppiato o interpretato da attori come Ron Perlman, Brian McManamon e Alan Tudyk.
Nel cast del film figura anche Naomi Ackie. Il progetto si inserisce nel nuovo corso dell’universo DC avviato da James Gunn, inaugurato con Superman e destinato a espandersi prossimamente con Supergirl e Man of Tomorrow.