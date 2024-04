Challengers: quando esce e di cosa parla il nuovo film di Guadagnino

È stato rilasciato il primo teaser ufficiale di Kinds of Kindness. Il nuovo film del regista nominato agli Oscar Yorgos Lanthimos era stato annunciato già tempo fa e arriverà nelle sale statunitensi il 21 giugno e prossimamente in quelle italiane. La trama di Kinds of Kindness Cosa ci dice in più il teaser? Dopo il …

Continue reading “Kinds of Kindness: il trailer riunisce Lanthimos ed Emma Stone”