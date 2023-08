Christopher Nolan: i 3 migliori film del regista

Christopher Nolan è un autore poliedrico, che si è occupato di vari generi cinematografici. Il regista anglo-americano ha ottenuto il plauso della critica, già all’inizio della sua carriera, per moltissimi suoi film come Inception, con Leonardo DiCaprio, la trilogia del Cavaliere Oscuro e con l’ultimo suo capolavoro, Oppenheimer.

Non potendo parlare in maniera esauriente di tutta la sua filmografia in un solo articolo, ecco quali sono secondo noi le tre migliori pellicole di Christopher Nolan.

Il Cavaliere Oscuro – The Dark Knight (2008)

Heath Ledger è Joker

Con Batman Begins, il primo film della trilogia dedicata a Batman, Nolan aveva già soddisfatto le nostre aspettative, grazie non soltanto alla sua sapiente regia, ma anche all’attore protagonista, Christian Bale (American Psycho, Equilibrium), che ha ricoperto magistralmente il ruolo di Bruce Wayne.

Il secondo film, però, è sicuramente considerato da noi il migliore dei tre: ne Il Cavaliere Oscuro, Batman si trova a dover combattere il suo acerrimo nemico, il Joker, interpretato da un fantastico Heath Ledger (il quale ottenne il premio Oscar -post mortem- come miglior attore non protagonista).

Memento (2000)

Guy Pearce in una scena del film

Tratto dalla storia breve Memento Mori, scritta dal fratello del regista Jonathan Nolan, il film è la seconda pellicola del regista che lo ha reso noto a Hollywood, grazie ad uno dei plot twist più belli e mind-blowing della storia del cinema.

Guy Pearce interpreta un uomo che soffre di perdita della memoria a breve termine: per “risolvere” tale problema egli si tatua le parole che gli servono per scoprire chi ha ucciso sua moglie. Spesso le parole che il protagonista si tatua non sono solamente le sue scoperte, ma anche le sue impressioni, confondendo così lo spettatore in un turbinio di misteri, fino ad arrivare alla schiacciante verità… che, però, non vi spoileriamo.

Il film, presentato al festival di Venezia del 2000, fu osannato dalla critica ed ottenne su Rotten Tomatoes un rating del 93% e un punteggio del 8.3/10.

Oppenheimer (2023)

Una scena di Oppenheimer

Ebbene sì, nonostante sia l’ultimo film di Christopher Nolan e sia uscito da pochissimo (in Italia è atteso per il 23 agosto), possiamo tranquillamente dire che, come già descritto nella nostra recensione, Oppenheimer è sicuramente uno dei migliori film di Nolan.

Il regista è riuscito a trattare un tema duro come quello della bomba atomica in modo geniale, riuscendo a far passare in un batter d’occhio ben tre ore di pellicola. Grazie ad una narrazione frammentata e densa di flashbacks, ma non confusionaria, il film risulta incredibilmente cristallino ed il cast stellare ha sicuramente aiutato a rendere Oppenheimer il capolavoro di Christopher Nolan.