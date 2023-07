Christopher Nolan dirigerà 007? Ecco cosa ha detto il regista

Christopher Nolan, regista visionario che ha diretto pellicole come Inception e la saga di Batman de Il cavaliere oscuro, ha dichiarato che sarebbe onorato nel dirigere il nuovo 007.

Inoltre, parlando a proposito del casting del prossimo James Bond, ha così detto:

Questa dichiarazione deriva dal fatto che la produzione del futuro film su 007 sta scegliendo l’attore del famoso agente segreto, senza considerare minimamente l’opinione di quello che sarà il regista della pellicola.

Il nuovo 007 non sarà l’attore Taron Egerton, come moltissime indiscrezioni parevano far sembrare. L’attore, che abbiamo visto in Tetris, il film sul celebre gioco di incastri, ha infatti dichiarato:

Sì. Voglio dire, penso che abbiano già scelto qualcuno, e posso garantirvi che quel qualcuno non sono io. In realtà, voglio dire, non ho mai preso parte alle conversazioni per il ruolo di James Bond. Non hanno neanche mai chiesto di me. Credo sinceramente di non essere mai stato neppure in lizza, non penso che abbiano mai pensato a me.

Ma personalmente non credo di essere la persona giusta per il progetto. Credo che ci siano candidati molto, molto, molto migliori per quel ruolo di me. Ma sono di certo disponibile come membro del pubblico! Adoro i film di James Bond, sono brillanti.