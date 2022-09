Criminal minds: evolution, ecco le foto promozionali della nuova stagione

Solo due anni fa dicevamo addio ad una delle crime series più longeva ed amata degli ultimi anni. Criminal Minds, infatti, è durata ben quindici anni, con quindici entusiasmanti stagioni terminate con la squadra che veniva smantellata ed ogni membro che andava avanti con la propria vita separatamente.

A quanto pare, però, non era la fine ed in questo periodo della storia della televisione, fatta di reboot e revival, anche Criminal Minds sta per tornare. Criminal Minds: Evolution vedrà alcuni dei personaggi della squadra tornare per indagare su un terribile serial killer che, approfittando della pandemia, ha creato una intricata rete di altri serial killer. La squadra dovrà dargli la caccia, omicidio dopo omicidio.

Possiamo già ammirare i personaggi in alcune foto promozionali pubblicate da Entertainment.

Purtroppo, però, non vedremo tornare tutti i membri della squadra di criminologi. Difatti, il cast sarà composto da Joe Mantegna (Rossi), Paget Brewster (Prentiss), Aisha Tyler (Lewis), Kirsten Vangsness (Garcia), A.J. Cook (JJ) e Adam Rodriguez (Alvez). Mancherà quindi all’appello il geniale agente Reid interpretato da Mettew G. Gulber.

Il caso di questa stagione, composta da dieci episodi, sarà “il più difficile che la squadra avrà mai affrontato”, ha dichiarato la sceneggiatrice Erica Messer. Intanto, attendiamo altre informazioni riguardo la data di uscita. La sedicesima stagione sarà disponibile sulla piattaforma streaming Paramount+.