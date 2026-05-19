The Boys 5, cosa succederà nell’ultimo episodio? Ecco cosa dicono i leak

Attenzione: questo articolo contiene presunti leak e indiscrezioni non confermate sull’episodio finale della quinta stagione di The Boys. Nulla è ufficiale, ma online stanno circolando diverse versioni della possibile conclusione della serie.

The Boys sta per giungere al termine e, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, i fan non hanno buoni presentimenti riguardo l'episodio finale.

Siamo pronti a farci sorprendere, ma nel frattempo sui vari social sono fuoriusciti dei presunti leak, precisamente tre, riguardo gli eventi che ci aspettano. Questi si differenziano in alcuni passaggi, ma hanno anche alcuni dettagli in comune.

I punti in comune tra i vari leak sul finale di The Boys 5

Le tre versioni condividono diversi elementi chiave, segno che almeno alcune informazioni potrebbero avere un fondo di verità. Secondo tutti i leak: Consigliato The Boys ha perso i superpoteri, noi la speranza Leggi ora

Patriota perde completamente il controllo e massacra civili innocenti in scene estremamente violente;

e massacra civili innocenti in scene estremamente violente; il confronto finale avviene alla Casa Bianca ;

; Butcher, Ryan e Kimiko sono coinvolti direttamente nello scontro conclusivo;

direttamente nello scontro conclusivo; Kimiko riesce a rimuovere il V1 dal corpo di Patriota usando un potere simile a quello di Soldier Boy.

È proprio quest’ultimo dettaglio a essere il più interessante, perché in tutte le versioni rappresenta il momento decisivo della battaglia finale.

The Boys - Sfondo

Leak #1: Kimiko uccide Patriota

Nella prima versione del leak, sarebbe Kimiko a dare il colpo di grazia a Patriota.

Qui, il leader dei Sette affronta Butcher e gli altri, ma ad un certo punto Kimiko usa lo stesso potere di Soldier Boy per estrarre il V1 dal corpo di Patriota, indebolendolo abbastanza da poterlo finalmente uccidere.

Questa versione non entra troppo nei dettagli su cosa succeda dopo, ma descrive la morte di Patriota come uno dei momenti più brutali dell’intera serie.

Leak #2: Butcher contro Patriota

Tra tutte le indiscrezioni, questa è quella che molti fan stanno considerando la più convincente.

In questa versione entrano in scena anche i personaggi di Gen V, coinvolti nello scontro finale contro Patriota. Durante la battaglia, il raggio usato contro il leader dei Sette finisce per annullare temporaneamente i poteri di quasi tutti i Super presenti.

Gli unici a mantenere le proprie abilità sarebbero Ryan e Marie e questo porterebbe ad un ultimo scontro completamente "umano" tra Butcher e Patriota. Secondo questo leak, Butcher ucciderebbe Patriota usando un piede di porco.

Questa versione contiene anche alcuni dettagli molto particolari e controversi:

Patriota ucciderebbe Terror , il cane di Butcher;

, il cane di Butcher; Butcher prometterebbe di eliminare tutti i Super ;

; dopo aver ucciso Patriota, però, deciderebbe improvvisamente di ritirarsi e andare a vivere alle Hawaii.

Leak #3: Kimiko e Patriota muoiono insieme

La terza versione racconta un finale ancora più drammatico. Qui il raggio non elimina completamente i poteri di Patriota, ma rimuove il V1 dal suo sangue.

Quando Patriota tenta di attaccare Kimiko, arriva il colpo di scena: lei sarebbe stata infettata dal virus in precedenza. Il risultato finale sarebbe che sia Kimiko che Patriota morirebbero.

In questa versione, Butcher non sopravvive agli eventi finali. Dopo aver tentato di portare avanti il suo piano per sterminare tutti i Super, verrebbe fermato e ucciso da Hughie.