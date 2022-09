Percy Jackson and the Olympians: ecco il teaser della serie

Durante l’immenso D23, di cui vi abbiamo riassunto le prime due importanti giornate, ricche di annunci e novità, arriva anche un aggiornamento importante per tutti i fan del fantasy: l’adattamento live action di Percy Jackson and the Olympians è in arrivo ed ha già un primo teaser trailer ufficiale.

Durante l’evento tenutosi a Los Angeles, infatti, è stata definitivamente annunciata le serie live action della serie fantasy per giovani adulti di Rick Riordan, la quale sarà distribuita sulla piattaforma di Disney Plus.

Riordan aveva precedentemente dichiarato che “le riprese della serie hanno seguito la storia del libro molto da vicino” e, guardando il teaser trailer, ci è sembrato proprio così. Per chi non lo sapesse, in Percy Jackson and the Olympians si seguono le vicende del protagonista, che si scopre essere il figlio del Dio greco Poseidone.

Percy Jackson and the Olympians non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma si presume possa essere distribuita per gli inizi del 2024. Lo show, creato dallo stesso Rick Riordan, sarà composto da 8 episodi ed avrà un cast formato da Walker Scobell (The Adam Project), nei panni di Percy, Leah Sava Jeffries nei panni della figlia di Atena, nonché amica di Percy, Annabeth, e Aryan Simhadri nei panni di Grover, il satiro amico e protettore di Percy, Jason Mantzoukas nei panni del capo del Campo Mezzosangue Dionysus e Megan Mullally nei panni dell’insegnante di matematica Fury Alecto.