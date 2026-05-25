Film horror 2026: i titoli più attesi e quelli già al cinema che stanno dividendo il pubblico

Parlando di film horror, questo 2026, per ora, non è stato un anno incredibile come quello scorso, in cui abbiamo visto capolavori del genere come Nosferatu, Weapons o 28 anni dopo, ma la speranza è ancora intatta.
Infatti, una sfilza di horror, anche molto promettenti, si prospetta all’orizzonte, mentre altri sono già nelle sale.
I film horror ora nelle sale
Il primo esempio è Obsession (qui la nostra recensione), considerato dalla critica e dal pubblico un ottimo prodotto. Il film che, invece, ha diviso il pubblico è La mummia di Lee Cronin.
Al momento, al cinema abbiamo Passenger e Hokum, pellicole uscite poco fa nei diversi Paesi europei, che secondo le prime valutazioni hanno ricevuto pareri contrastanti.
Passenger di André Øvredal ha una buona idea di fondo, ma viene rovinato da eccessivi jumpscare e da scelte stupide, degne dei peggiori cliché dei film horror. Diversa, invece, è la situazione di Hokum di Damian McCarthy (Oddity, 2025), film che ha ottenuto un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes.
I film horror in uscita nel 2026
Tra gli horror più attesi in uscita ci sono What Happens at Night di Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, e The Nameless Ballad, film italiano di Federico Zampaglione. Tra pochissimo potremo goderci anche Backrooms, in uscita in Italia il 27 maggio.