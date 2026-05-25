Film horror 2026: i titoli più attesi e quelli già al cinema che stanno dividendo il pubblico

Parlando di film horror, questo 2026, per ora, non è stato un anno incredibile come quello scorso, in cui abbiamo visto capolavori del genere come Nosferatu, Weapons o 28 anni dopo, ma la speranza è ancora intatta.

Infatti, una sfilza di horror, anche molto promettenti, si prospetta all’orizzonte, mentre altri sono già nelle sale.

I film horror ora nelle sale

Il primo esempio è Obsession (qui la nostra recensione), considerato dalla critica e dal pubblico un ottimo prodotto. Il film che, invece, ha diviso il pubblico è La mummia di Lee Cronin.

Al momento, al cinema abbiamo Passenger e Hokum, pellicole uscite poco fa nei diversi Paesi europei, che secondo le prime valutazioni hanno ricevuto pareri contrastanti.

Passenger - Sfondo

Passenger di André Øvredal ha una buona idea di fondo, ma viene rovinato da eccessivi jumpscare e da scelte stupide, degne dei peggiori cliché dei film horror. Diversa, invece, è la situazione di Hokum di Damian McCarthy (Oddity, 2025), film che ha ottenuto un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes.

I film horror in uscita nel 2026

Tra gli horror più attesi in uscita ci sono What Happens at Night di Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, e The Nameless Ballad, film italiano di Federico Zampaglione. Tra pochissimo potremo goderci anche Backrooms, in uscita in Italia il 27 maggio.