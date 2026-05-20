Da Il diavolo veste Prada a Odissea, come Anne Hathaway si sta prendendo il 2026

Dalla giornalista Andy Sachs alla cantante e icona pop Mother Mary, l’attrice Anne Hathaway quest’anno sarà al centro di numerosi progetti cinematografici.

Attualmente al cinema con due film, il sequel Il diavolo veste Prada 2 (qui la recensione) con il ritorno del cast originale del primo capitolo e l’emblematico Mother Mary (qui la recensione), la star hollywoodiana ha in cantiere altre tre pellicole destinate a uscire nel corso dell’anno. Andiamo a scoprire quali sono.

Odissea

Basato sull’omonimo poema epico di Omero, il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan vede protagonista Odisseo (interpretato da Matt Damon), il leggendario re greco di Itaca, impegnato in un lungo e pericoloso viaggio di ritorno in patria dopo la guerra di Troia.

Un percorso costellato di insidie, durante il quale si scontrerà con figure mitiche come il ciclope Polifemo, le sirene e la ninfa Calipso. Eppure, sarà proprio il suo forte desiderio di tornare a casa e ricongiungersi con la moglie Penelope e il figlio Telemaco a portarlo a spingerlo a intraprendere una vera e propria odissea.

Quello di Nolan si preannuncia come il prossimo kolossal destinato a rimanere impresso nella mente degli spettatori. Forte di un cast prestigioso, il film vede l’attrice Anne Hathaway nei panni di Penelope, moglie di Odisseo e madre di Telemaco, interpretato invece da Tom Holland.

Regina di Itaca, durante l’assenza del marito respingerà numerosi pretendenti intenzionati a prenderla in sposa per impossessarsi del potere e delle ricchezze del regno. Tra i più importanti vi sarà anche Antinoo, interpretato da Robert Pattinson. Il film uscirà il 16 luglio 2026 per Universal Pictures.

La fine di Oak Street

Il mese estivo vedrà Anne Hathaway impegnata in una nuova veste sul grande schermo: diretta da David Robert Mitchell e prodotto da J.J. Abrams, La fine di Oak Street è un film di fantascienza e sopravvivenza che segue la storia di una famiglia alle prese con inquietanti eventi inspiegabili nel proprio cantiere.

Una serie di fenomeni sempre più strani finirà infatti per sradicare l’intera comunità dal luogo in cui vive, catapultandola in un ambiente sconosciuto e primitivo. Affiancata da Ewan McGregor, Maisy Stella e Christian Convery, l’attrice sarà protagonista di una pellicola che promette tensione e atmosfere apocalittiche. Il film uscirà nelle sale il 12 agosto 2026 per Warner Bros.

Verity

Basato sull’omonimo bestseller dell’autrice Colleen Hoover, Verity è un thriller psicologico dalle sfumature erotiche con protagonisti Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett.

Diretto da Michael Showalter, il film segue la storia della scrittrice Lowen Ashleigh (Johnson) ingaggiata da Jeremy (Hartnett), marito di Verity (Hathaway), per completare i romanzi della moglie, rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente. Trasferendosi nella loro tenuta, la protagonista inizierà però a scoprire oscuri e inquietanti segreti familiari. In uscita il 1° ottobre 2026 da Sony Pictures.