Vought Rising: ecco il teaser trailer dello spin-off di The Boys

È stato diffuso il primo teaser trailer di Vought Rising, il nuovo spin-off prequel dell’universo di The Boys. La serie, prodotta da Prime Video, promette di ampliare il mondo cinico e violento già conosciuto dai fan, spostando però l’azione negli anni ’50.

Vought Rising: trailer, cast e cosa sapere

La trama ruota attorno a due personaggi molto amati della serie originale: Soldatino, interpretato da Jensen Ackles, e Stormfront, interpretata da Aya Cash.

Entrambi partecipano anche come produttori del progetto. Nel cast figurano inoltre Will Hochman nel ruolo di Torpedo, Mason Dye come Bombsight ed Elizabeth Posey nei panni di Private Angel.

Secondo le prime anticipazioni, Vought Rising sarà una sorta di thriller investigativo dalle tinte noir, incentrato sulle origini della Vought. La serie racconterà un intricato mistero legato a un omicidio che, episodio dopo episodio, porterà alla scoperta di una cospirazione più ampia.

Il creatore della serie, Eric Kripke, ha spiegato che il nuovo progetto manterrà il DNA provocatorio e violento di The Boys, ma con un approccio narrativo diverso, maggiormente noir e lontano dalla rappresentazione idealizzata degli anni ’50.

Jensen Ackles, invece, ha dichiarato che finalmente potremo vedere Soldatino nel suo habitat naturale.

Vought Rising debutterà su Amazon Prime Video nel 2027.