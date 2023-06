Detective Pikachu 2: Il Ritorno, ecco l’agognato sequel della saga

Il famigerato sequel della saga investigativa dei mostriciattoli tascabili è ormai da tempo immemore un desiderio per i videogiocatori. Rumor e speculazioni hanno per anni pervaso la community di casa Nintendo, ma oggi i fan hanno ricevuto una gradita sorpresa.

Nel corso dell’odierno Nintendo Direct però, uno dei punti che ha canalizzato maggiore attenzione su di sé è stato proprio l’annuncio di Detective Pikachu 2: Il Ritorno. Ma facciamo insieme il punto della situazione per capire cosa ci aspetta in questo attesissimo sequel!

La saga di Detective Pikachu nasce come videogioco per Nintendo 3DS, pubblicato in Giappone nel 2016 e in Occidente nel 2018. Da questo titolo è stato poi ispirato il lungometraggio live action Pokémon: Detective Pikachu del 2019, rivelatosi un discreto successo al botteghino.

Cosa sappiamo su Detective Pikachu 2: Il Ritorno?

In linea di continuità con il suo predecessore, Detective Pikachu, anche in questo secondo titolo ci troveremo a ricoprire nuovamente i panni di Tim Goodman, il quale affiancato dalla mascotte di casa Game Freak, dovrà far tesoro di tutte le informazioni e gli indizi raccolti per svelare i misteri che si annidano nella città di Ryme City.

Esattamente come nel primo titolo , come pur avviene nel lungometraggio, anche in Detective Pikachu 2: Il Ritorno il Pikachu che ci affiancherà nella nostra avventura sarà completamente doppiato, con una voce molto bassa, che però è ormai considerata dai fan dello spin-off come iconica (assieme alla sua sfrenata voglia di caffè).

All’interno del trailer (che potrete trovare in capo all’articolo) possiamo osservare una queta cittadina, nella quale umani e Pokémon vivono in armonia assieme. Ancora non abbiamo molti dettagli sullo sviluppo di trama, per i quali dovremmo probabilmente aspettare ancora qualche mese.

Detective Pikachu 2: Il Ritorno approderà su tutte le console della famiglia Nintendo Switch il prossimo 6 ottobre 2023. Pronti anche voi per un lampo dio genio?