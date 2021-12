Top 5 film tratti dai videogiochi

Indice dei contenuti I migliori film tratti dai videogiochi

Il tema delle produzioni cinematografiche tratte dai videogiochi è da sempre delicato da trattare. Nel tempo sono stati sfornati chilometri di pellicola, ma solo una piccolissima parte è definibile di qualità. Nonostante la critica abbia stroncato praticamente tutti i titoli in questione, gli studi continuano ad investire in quella direzione.

Solo nell’ultimo anno abbiamo assistito alla distribuzione di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Monster Hunter, Mortal Kombat e la fortunatissima serie Netflix Arcane tratta dall’universo videoludico di League of Legends (rinnovata per una seconda stagione). Ma se guardiamo al futuro ci sono molti altri progetti in cantiere: il film su Uncharted, la serie di The Last of Us e diversi in fase embrionale.

Nell’attesa di vedere questa nicchia di mercato crescere ed evolversi, facciamo un recap di quello che è uscito in passato eleggendo i migliori 5 lungometraggi realizzati.

Jinx, Arcane (Netflix)

I migliori film tratti dai videogiochi

Pokémon: Detective Pikachu – 2019 (Netflix)

Flop atteso che si è tuttavia rivelato uno dei maggiori successi di questa nicchia che stiamo analizzando. Questo lungometraggio ha per la prima volta dato vita ai Pokémon in live action, mettendo su schermo un’opera che ha saputo soddisfare i fan e non far troppo indignare la critica specializzata. Ryan Reynolds funziona nel donare anima ad un Pikachu simpatico e pungente che funge da perno per mantenere alta l’attenzione dello spettatore.

Need For Speed – 2014 (Netflix)

Film controverso che oltre ad avere la difficile essenza di opera tratta dai videogiochi, si scontra con forza con un altro brand titanico: Fast and Furious. Seppur la trama sia carente, questo film sa intrattenere grazie ad un cast stellare (Michael Keaton, Aaron Paul, Rami Malek tra gli altri), corse clandestine al cardiopalma e la messa in scena di macchine da sogno spinte a velocità da capogiro.

Resident Evil – 2002 (Now TV)

Simbolo del mercato cinematografico tratto dai videogiochi, Resident Evil ha dato vita ad una saga cinematografica tra le più longeve di sempre. Milla Jojovich ha creato un personaggio iconico che ancora oggi vive nella mente dei fan della saga ed è stato accettato nonostante la sua non canonicità. L’ultimo capitolo è ora al cinema, anche se si distanzia dalla saga storica abbracciando una dimensione più vicina all’opera originale.

Warcraft_ l’inizio (2016)

Warcraft: l’inizio – 2016 (Netflix)

Altra pellicola estremamente controversa. Warcraft è un terreno difficile poichè patrimonio di una fetta di fan tra i più esigenti sulla piazza. Le critiche sono piovute infatti proprio a causa di una distanza considerata eccessiva rispetto all’opera di riferimento. Eppure questo film emoziona e lo fa rispettando al grammatica della filmografia fantasy, rivelandosi un prodotto tra i meglio riusciti del genere dell’ultimo periodo.

Lara Croft: Tomb Raider – 2001 (Now TV)

Angelina Jolie ha dato vita ad una delle donne più desiderate di tutto il panorama videoludico. Lara Croft prende vita in questo film di cui è nato un sequel denominato la Culla della Vita. Le due opere oltre ad ispirarsi alla celeberrima saga, pagano ovviamente il confronto con Indiana Jones che è sicuramente il punto di riferimento dei film legati all’archeologia mischiata con l’occulto. Ci troviamo di fronte sicuramente ad un prodotto acerbo, che sa tuttavia intrattenere ed emozionare i fan (sicuramente più di quanto faccia il recente reboot)