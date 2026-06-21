Digger, le prime immagini svelano un Tom Cruise inedito: ecco quando esce il trailer completo

Tom Cruise e il regista messicano Alejandro G. Iñárritu hanno finalmente mostrato le prime immagini di Digger, un'ambiziosa satira che vede la star americana in una veste completamente inedita.

Digger: di cosa parla il nuovo film con Tom Cruise?

Nel film, Cruise interpreta Digger Rockwell, un magnate del petrolio miliardario e senza scrupoli. Le prime sequenze diffuse da Warner Bros.

mostrano un personaggio anziano, dall'aspetto trasandato e quasi irriconoscibile, confermando una trasformazione fisica tra le più radicali della carriera dell'attore.

La trama di Digger ruota attorno a una catastrofe naturale di portata globale provocata proprio dalle attività del protagonista.

Costretto a confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni, Rockwell intraprende un percorso che mescola satira, dramma e riflessione sul potere economico e ambientale.

L'anteprima è stata presentata al termine di una retrospettiva dedicata ai quarant'anni di carriera di Cruise, durante la quale sono stati ripercorsi alcuni dei suoi ruoli più celebri.

Nuovo poster e trailer in arrivo per Digger

Il trailer completo sarà pubblicato il 13 luglio, ma il progetto è già considerato come uno dei titoli più attesi dell'anno.

Iñárritu, vincitore dell'Oscar per il miglior film e di due premi consecutivi per la miglior regia, potrebbe essere un serio candidato ai principali riconoscimenti della prossima edizione degli Academy Awards.

Girato interamente in formato VistaVision, Digger può contare su un cast di alto livello che include anche Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg e Jesse Plemons.

La regia è firmata da Alejandro G. Iñárritu, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone e Sabina Berman. Tra i produttori figurano lo stesso Iñárritu, Mary Parent, Tom Cruise e Michael Sharp.