Disclosure Day: spiegazione del finale e significato del nuovo film di Steven Spielberg

Ci sono registi che hanno segnato la storia della fantascienza e poi c'è Steven Spielberg, che ne fa parte e che, dopo la parentesi intima e nostalgica di The Fabelmans, è tornato ufficialmente dietro la macchina da presa per firmare uno dei fanta-thriller più attesi del 2026: Disclosure Day (trovate qui la nostra recensione).

Realizzato in collaborazione con lo storico sceneggiatore David Koepp e impreziosito dalle musiche del leggendario John Williams, il film ha riacceso il dibattito pubblico, muovendosi in perfetto equilibrio tra il sapore del cinema sci-fi vecchio stampo e i problemi della nostra contemporaneità.

Ma la forza di Disclosure Day non risiede solo nelle parti action; anzi, forse quelle sono l'aspetto più debole. È invece nelle scelte più nostalgiche che emergono ed è attraverso gli iconici fasci di luce taglienti curati da Janusz Kamiński che il film trova la sua identità.

La pellicola, inoltre, si trasforma progressivamente in una potentissima riflessione etica sul peso della conoscenza, culminando in un finale dal significato profondo e stratificato.

La verità e il destino dei predestinati: il dono cosmico

Per comprendere il finale bisogna scavare nel segreto della Wardex Corporation, l'agenzia segreta paragovernativa guidata dal freddo Noah Scanlon (Colin Firth). Qui l'esistenza degli alieni è una "verità istituzionale", blindata per decenni dalla segretezza e dalla paura che l'umanità non fosse pronta ad accettarla.

La spaccatura esplode quando Daniel Kellner (Josh O'Connor), spinto dal disertore Hugo Wakefield (Colman Domingo), decide di trafugare i file segreti. La sua fuga si intreccia con la vita della meteorologa Margaret Fairchild (Emily Blunt), che, dopo che un cardinale entra dalla finestra di casa sua, sviluppa incredibili facoltà empatiche.

Dopo fughe rocambolesche, i due protagonisti raggiungono Hugo e il suo team in un capannone dove è nascosta una fedele e inquietante ricostruzione della casa d'infanzia di Margaret.

Il vero fulcro emotivo della narrazione si consuma qui, dove, attraverso un uso magistrale del montaggio e della tecnica cinematografica, Margaret rivive il suo primo contatto infantile con creature aliene dalle sembianze animali, che sembrano condurla all'interno di un'astronave-base dove non è sola: c'è anche un altro bambino, Daniel.

Disclosure Day - Sfondo

In questo utero tecnologico e mistico, le creature (che non vediamo) agiscono come mentori, dividendo i destini dei due bambini: a Daniel viene infusa la conoscenza della matematica universale per decifrare le leggi del cosmo, mentre a Margaret viene fatto dono di straordinarie facoltà empatiche per percepire i mutamenti del mondo.

Questa rivelazione chiarisce che i due protagonisti sono i predestinati di un disegno superiore, volto a unire lo stupore infantile, la logica scientifica e la sensibilità emotiva in un'unica consapevolezza adulta.

Il finale di Disclosure Day e la grande rivelazione in diretta TV

Il culmine del racconto si compie quando il piano viene finalmente portato a termine e Margaret va in diretta TV, mostrando in tempo reale tutti i file segreti della Wardex trafugati da Daniel e mettendoli definitivamente sotto gli occhi del mondo intero. Dopo queste rivelazioni, la reazione degli spettatori non è di caos o panico, ma di puro e assoluto stupore: tutti gli Stati Uniti, e probabilmente il mondo intero, si fermano.

Chiunque, ovunque si trovi e qualunque cosa stia facendo, resta immobile a guardare quelle immagini che ormai si sono diffuse ovunque. In questa profonda evoluzione rispetto ai suoi vecchi cult, Spielberg firma una critica spietata alla nostra società contemporanea, distratta dal superfluo e prigioniera di una realtà cupa, segnata da guerre geopolitiche e cinici conflitti di potere volti a mantenere lo status quo.

L'evento della rivelazione cosmica viene così brutalmente esposto alla spietata macchina mediatica attraverso schermi che inizialmente rischiavano di frammentare la verità e trasformarsi in un caotico amplificatore di tensioni e propaganda. Tuttavia, come dicevamo, ciò non avviene. Ponendo lo spettatore di fronte a verità e conoscenze infinitamente più grandi di noi, il regista dimostra infatti che esse non costituiscono necessariamente una minaccia.

Il finale del film rifiuta il nichilismo per abbracciare una toccante via di speranza: l'incontro alieno e il contatto visivo con le creature, trasmessi in mondovisione, azzerano istantaneamente le priorità e le miserie umane, costringendo l'umanità a riscoprire l'empatia e lanciando un potente messaggio di speranza, nel quale la verità resta l'unica forza capace di sconfiggere il cinismo e di farci ritrovare l'umanità perduta.