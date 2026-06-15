Cinema in Festa 2026 e biglietti a 3,50 euro: ecco fino a quando e i film da non perdere

Prende il via oggi, lunedì 15 giugno, l’edizione 2026 di Cinema in Festa, l’iniziativa che permette di assistere alle proiezioni nelle sale aderenti a un prezzo speciale di soli 3,50 euro. La promozione sarà valida fino a giovedì 18 giugno e coinvolgerà migliaia di schermi in tutta Italia.
L’evento offre al pubblico la possibilità di vedere a costo ridotto alcuni dei titoli più attesi del momento.
Tra i film in programmazione figurano il nuovo lungometraggio di Steven Spielberg Disclosure Day, il quinto capitolo della saga animata Toy Story, il biopic dedicato a Michael Jackson, Michael, oltre a The Mandalorian and Grogu e Masters of the Universe.
Ampia anche l’offerta dedicata agli appassionati di horror, commedie e cinema d’autore. Tra i titoli più richiesti del momento spiccano Backrooms, Scary Movie e Obsession.
L’iniziativa coinvolge oltre 3000 schermi distribuiti sull’intero territorio nazionale. Per verificare quali cinema partecipano all’evento è possibile consultare il sito ufficiale di Cinema in Festa e cercare le sale disponibili nella propria regione.
Al termine di Cinema in Festa 2026 prenderà il via Cinema Revolution, il programma estivo che dal 19 giugno consentirà di continuare ad acquistare biglietti a 3,50 euro, questa volta solo per i film italiani ed europei.