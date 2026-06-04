Disney+, tutte le uscite di giugno 2026 (e c’è un ritorno attesissimo)

Giugno 2026 si presenta come un mese particolarmente ricco per gli abbonati Disney+, con un catalogo che spazia tra serie originali, film, documentari e attesi ritorni di franchise molto amati dal pubblico.

The Bear saluta il pubblico con la quinta e ultima stagione

Tra le uscite più attese del mese spicca la quinta e ultima stagione di The Bear, disponibile dal 26 giugno. La storia riparte dopo l’improvvisa decisione di Carmy di lasciare il mondo della ristorazione, affidando il futuro del ristorante a Sydney, Richie e Sugar.

The Bear - Sfondo

Alice and Steve: amicizia e conflitti familiari

Dall’8 giugno debutta Alice and Steve, commedia dai toni agrodolci che racconta la reazione di Alice quando scopre che il suo migliore amico Steve ha iniziato una relazione con sua figlia Izzy, molto più giovane di lui.

Not Suitable for Work racconta le ambizioni della Gen Z

Disponibile dal 2 giugno, Not Suitable for Work segue le vite di cinque giovani professionisti ventenni nella frenetica Manhattan.

Antoni Porowski alla scoperta delle migliori destinazioni del mondo

Gli amanti dei viaggi potranno seguire Best of the World con Antoni Porowski, in arrivo dall’8 giugno. Il noto volto televisivo accompagna gli spettatori attraverso alcune delle città più affascinanti del pianeta, tra cui Parigi, Londra, Città del Messico e New York.

Domani Interrogo: una sfida educativa nelle periferie romane

Tra le novità cinematografiche del mese figura Domani Interrogo, disponibile dal 12 giugno. Il film racconta la storia di un’insegnante che accetta l’incarico in un difficile liceo di Rebibbia, confrontandosi con studenti provenienti da contesti complessi e spesso privi di prospettive.

Gli altri arrivi di giugno 2026 su Disney+

In arrivo il documentario L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro (5 giugno), la ventiduesima stagione di Grey’s Anatomy (18 giugno), la quarta stagione di Will Trent (3 giugno), la seconda stagione di Rivals (5 giugno) e la quinta stagione di Welcome to Wrexham (26 giugno).

Spazio anche all’animazione e agli anime con Iron Man e i suoi fantastici amici (12 giugno), le prime due stagioni di My Hero Academia (19 giugno) e il film Dragon Ball Super: Super Hero (19 giugno).

Completano il programma del mese L’Amica Geniale (10 giugno), Never Change! (17 giugno) e lo speciale comico di Hannah Berner disponibile dal 5 giugno.