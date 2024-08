DRAGON BALL: Sparkin! ZERO: Le Novità Esplosive dal Gamescom 2024

Durante l'attesissima Gamescom 2024 , Bandai Namco ha svelato un nuovo e coinvolgente trailer di Dragon Ball Sparking! Zero , suscitando un'ondata di entusiasmo tra i fan. Questo titolo, che rappresenta il ritorno di una serie storica dopo oltre 15 anni, p romette di essere il più ambizioso e immersivo di sempre, portando la saga di Budokai Tenkaichi a nuovi livelli .

Nonostante l'entusiasmo generale, alcuni fan attenti hanno già individuato delle imperfezioni nel nuovo trailer. Un glitch particolarmente evidente si verifica durante la sequenza in cui Vegeta, trasformato in scimmione, insegue Mr. Satan: la telecamera penetra oltre il terreno, rivelando la "noclip area", una porzione di mondo di gioco che non dovrebbe essere né visibile né accessibile. Questo problema si ripresenta anche nello scontro tra Gohan del futuro e Black Goku. Inoltre, l'animazione facciale di Goku durante il dialogo con il piccolo Gohan appare approssimativa, segnalando una mancanza di cura nei dettagli.