The Punisher: One Last Kill: trama, cast e data d’uscita dello Speciale Marvel

Si è appena conclusa la seconda stagione dell'amatissima Daredevil Born Again, ma da parte di Marvel Studios (in questo caso rinominata Marvel Television), non c'è assolutamente tempo da perdere, perché sta arrivando un nuovo prodotto anch'esso in pieno stile urbanistico e spietato.

Ora ufficialmente canonico nel Marvel Cinematic Universe, dopo le 2 stagioni della serie Netflix, di seguito, ecco quindi la trama, il cast con i relativi personaggi e la data d'uscita di The Punisher - One Last Kill, il nuovo speciale "Special Presentation" di casa Marvel.

Tutto sul nuovo speciale Marvel dedicato a The Punisher

Dopo averlo visto nella prima stagione di Daredevil Born Again e prima di rivederlo in Spiderman Brand New Day, 'il Punitore' Frank Castle tornerà in uno speciale esclusivamente dedicato su Disney Plus. Consigliato Spider-Noir: tutto quello che sappiamo sulla serie Prime Video con Nicolas Cage Leggi ora

Secondo quanto riportato e visto dal trailer, l'Anti-Eroe alias The Punisher, dovrà fare i conti con se stesso cercando di vivere una vita più serena e lontano da scontri o atti vendicativi, ma le cose non andranno molto secondo i piani, perchè verrà trascinato in un conflitto inaspettato.

Il cast di The Punisher: One Last Kill

Come ormai noto, anche grazie alle precedenti partecipazioni e le 2 stagioni di Netflix del 2017, nel ruolo di The Punisher ci sarà sempre l'ormai veterano John Bernthal.

L'attore è apparso proprio recentemente al fianco di Ebon Moss Bachrach in un altro episodio speciale di The Bear, uscito a sorpresa su Disney+.

Oltre al protagonista assoluto, a cui girerà attorno gran parte della storia, troviamo anche:

Jason R. Moore nel ruolo di Curtis Hoyle, amico di Frank ed ex membro della Marina statunitense

Judith Light come Ma Gnucci, un boss criminale nemica del Punitore

Dettagli, data di uscita e ambientazione

Nel corso degli ultimi anni abbiamo già assistito ad altri 2 speciali di casa Marvel: Guardiani della Galassia Holiday Special di James Gunn e Licantropus o Werewolf by Night diretto da Michael Giacchino.

Questo terzo speciale sarà diretto da Reinaldo Marcus Green ed uscirà in esclusiva su Disney+ dal 13 Maggio 2026.

Non ci sono dettagli approfonditi sui tempi di ambientazione dello speciale, ma si presuppone sia contemporaneo agli eventi della seconda stagione di Daredevil Rinascita, oppure subito dopo viste le conseguenze della puntata finale.

Potrebbe esserci una breve spiegazione iniziale, giustificando l'assenza del personaggio di Bernthal nella seconda stagione di Daredevil.