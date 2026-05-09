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Pecore sotto copertura, Recensione: tutta la famiglia dovrebbe vederlo

Pecore sotto copertura, il nuovo film con Hugh Jackman, è un mix ben riuscito di humor inglese e temi profondi. Ecco cosa ne pensiamo.

Recensione di 

Poster di Pecore sotto copertura

Pecore sotto copertura

Anno d'uscita: 2026
7.5/10
La recensione in breve:

Pecore sotto copertura è un film leggero e divertente, ma che riesco ad emozionare introducendo anche temi profondi. Un film capace di coinvolgere, sia emotivamente che di humor, bambini e adulti allo stesso, ottimo, livello.

Data di uscita30 aprile 2026
Durata109 min
RegiaKyle Balda
Cast Principale
Hugh JackmanGeorge Hardy
Emma ThompsonLydia Harbottle
Nicholas BraunTim Derry
Nicholas GalitzineElliot Matthews
GenereCommedia, Famiglia, Mistero
Vai ai voti della critica ↓

The Sheep Detectives, in Italia tradotto con Pecore sotto copertura (come se per i bambini italiani fosse stato incomprensibile capire cosa sia un detective), è sì un film adatto ai bambini, ma non solo, poiché riesce anche a conquistare il cuore degli adulti.

Basato sul romanzo tedesco Three Bags Full: A Sheep Detective Story (titolo originale Glennkill: Ein Schafskrimi) di Leonie Swann, il film ha come protagoniste principali... delle pecore.

Pecore sotto copertura, di cosa parla?

Il film inizia con un omicidio: quello del personaggio interpretato da Hugh Jackman, che vediamo finalmente in una performance davvero atipica. Interpreta infatti George, un pastore che ama le sue pecore e che legge loro, ogni sera, libri gialli.

In un paesino inglese dove la forza di polizia è composta da un solo giovane poliziotto incompetente, e con vari sospettati che volevano nuocere a George, è un bene che le pecore, soprattutto tre di loro, riescano ad aiutare le forze dell’ordine.

Sfondo - Pecore sotto copertura (2026)
Pecore sotto copertura - Sfondo / Working Title Films, Lord Miller, Three Strange Angels, Amazon MGM Studios

Un ottimo cast (e doppiaggio)

Con un cast brillante (Emma Thompson è il grande nome della pellicola, oltre a Jackman), ma anche con le voci originali di Patrick Stewart (Star Trek, X-Men) nel ruolo dell’ariete Sir Richfield e Bella Ramsey (The Last of Us, Il trono di spade), che doppia una delle pecore, il film è un mix di humor inglese e scene divertenti.

Merita una menzione d’onore anche il doppiaggio italiano di Ciro Priello dei The Jackal e Arianna Craviotto, che hanno fatto un ottimo lavoro.

pecore sotto copertura
pecore sotto copertura / Working Title Films, Lord Miller, Three Strange Angels, Amazon MGM Studios

Pecore sotto copertura è anche emozione

Non ci sono, però, solo risate, ma anche momenti molto commoventi: vengono affrontati temi come il razzismo, l’abbandono e l’amore per gli animali. Realizzati, tra l'altro, con un'ottima CGI.

Diretto con attenzione da Kyle Balda, già regista di vari film dei Minions, Pecore sotto copertura è un’ottima pellicola capace di commuovere grandi e piccini.

Progresso del punteggio
7.5SCORE

"Buono"

Recensito da Simona Ciccarini

Certificato da:
Metodo di Valutazione

Disponibile su:

Simona Ciccarini, dottoranda in diritto commerciale a Helsinki. Da sempre con una grande passione per il cinema e la scrittura, grazie a Hynerd posso condividere i miei interessi.

Scheda Tecnica

Titolo originale
The Sheep Detectives
Cast Completo
Hugh Jackman
George Hardy
Emma Thompson
Lydia Harbottle
Nicholas Braun
Tim Derry
Nicholas Galitzine
Elliot Matthews
Molly Gordon
Rebecca Hampstead
Hong Chau
Beth Pennock
Tosin Cole
Caleb Merrow
Kobna Holdbrook-Smith
Reverend Hillcoate
Conleth Hill
Ham Gilyard
Mandeep Dhillon
Postwoman Jo

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