Pecore sotto copertura, Recensione: tutta la famiglia dovrebbe vederlo

Pecore sotto copertura è un film leggero e divertente, ma che riesco ad emozionare introducendo anche temi profondi. Un film capace di coinvolgere, sia emotivamente che di humor, bambini e adulti allo stesso, ottimo, livello.

The Sheep Detectives, in Italia tradotto con Pecore sotto copertura (come se per i bambini italiani fosse stato incomprensibile capire cosa sia un detective), è sì un film adatto ai bambini, ma non solo, poiché riesce anche a conquistare il cuore degli adulti.

Basato sul romanzo tedesco Three Bags Full: A Sheep Detective Story (titolo originale Glennkill: Ein Schafskrimi) di Leonie Swann, il film ha come protagoniste principali... delle pecore.

Pecore sotto copertura, di cosa parla?

Il film inizia con un omicidio: quello del personaggio interpretato da Hugh Jackman, che vediamo finalmente in una performance davvero atipica. Interpreta infatti George, un pastore che ama le sue pecore e che legge loro, ogni sera, libri gialli.

In un paesino inglese dove la forza di polizia è composta da un solo giovane poliziotto incompetente, e con vari sospettati che volevano nuocere a George, è un bene che le pecore, soprattutto tre di loro, riescano ad aiutare le forze dell’ordine.

Pecore sotto copertura - Sfondo / Working Title Films, Lord Miller, Three Strange Angels, Amazon MGM Studios

Un ottimo cast (e doppiaggio)

Con un cast brillante (Emma Thompson è il grande nome della pellicola, oltre a Jackman), ma anche con le voci originali di Patrick Stewart (Star Trek, X-Men) nel ruolo dell’ariete Sir Richfield e Bella Ramsey (The Last of Us, Il trono di spade), che doppia una delle pecore, il film è un mix di humor inglese e scene divertenti.

Merita una menzione d’onore anche il doppiaggio italiano di Ciro Priello dei The Jackal e Arianna Craviotto, che hanno fatto un ottimo lavoro.

pecore sotto copertura / Working Title Films, Lord Miller, Three Strange Angels, Amazon MGM Studios

Pecore sotto copertura è anche emozione

Non ci sono, però, solo risate, ma anche momenti molto commoventi: vengono affrontati temi come il razzismo, l’abbandono e l’amore per gli animali. Realizzati, tra l'altro, con un'ottima CGI.

Diretto con attenzione da Kyle Balda, già regista di vari film dei Minions, Pecore sotto copertura è un’ottima pellicola capace di commuovere grandi e piccini.