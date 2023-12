Dune – Parte 2, di cosa parla? Ecco alcune ipotesi sul sequel

Con l’arrivo del terzo ed ultimo trailer di Dune – Parte 2, non stiamo più nella pelle: non vediamo l’ora di assistere alla seconda, e chissà se ultima o meno, parte del capolavoro di Denis Villeneuve, considerando le anticipazioni ricevute dai fantastici trailer.

Ma cosa dobbiamo aspettarci da Dune – Parte 2? Cerchiamo di capire cosa tratterà la seconda pellicola, tramite le informazioni che abbiamo ricevuto e senza andare a rivelare spoiler da parte del libro di Frank Ebert.

La sorella di Paul

Nella prima parte della pellicola, Paul ha una visione dove vede che la madre, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), tiene in braccio una bambina. Da questo capiamo che il giovane Paul ha previsto l’arrivo di un altro Atreides. Riusciremo a vedere la bambina in questo secondo capitolo? Non sappiamo quanto tempo sarà passato dal primo al secondo film, ma con ottime probabilità riusciremo a vedere la nascita della neonata.

Qualora così non fosse, ci auguriamo che Villeneuve abbia in cantiere un Dune – Parte 3.

Il ruolo della Principessa Irulan

Florence Pugh (Midsommar) è stata scelta per interpretare la Principessa Irulan, la figlia dell’imperatore Shaddam IV. Sappiamo dal film precedente e dai trailer della seconda parte, che quest’ultimo è uno, se non il vero villain della storia.

Infatti, la caduta della casa Atreides avviene a causa dell’imperatore che, avendo visto una minaccia nel Duca Leto, il padre di Paul, ha tolto il pianeta Dune ai terribili Arkonnen, per spingerli a iniziare una guerra per distruggere gli Atreides.

Ma qual è il ruolo della Principessa Irulan? È d’accordo con il piano del padre o sarebbe disposta a sposare Paul per dargli potere assoluto, qualora sconfiggesse il padre? Dobbiamo attendere la seconda parte per scoprirlo.

Feyd-Rautha potrebbe uccidere Paul o Chani

Il terzo trailer ci presenta ancora il personaggio di Feyd-Rautha, il temibile nipote del Barone Arkonnen: pare che sia la voce della Principessa Irulan a dire “è uno psicopatico”, riferendosi a lui, che sarà mandato ad uccidere Paul.

Secondo quello che abbiamo visto nelle scene in bianco e nero, Feyd-Rautha sembra un invincibile e terribile assassino. Questo potrebbe portarci a pensare che riesca a uccidere Paul, o qualcuno a lui caro. Non a caso la frase finale del trailer sussurra le parole “tu non sei pronto a quello che sta arrivando”.

Non ci resta che attendere la data di uscita di Dune – Parte 2, in Italia dal 24 gennaio del 2024.