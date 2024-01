EA FC 24 TOTY: le novita in attesa del Team of the Year

di Antonio Cordone Pubblicato il 2024-01-15

Sicuramente l’avvento dei TOTY è uno dei più attesi per i partecipanti a Ultimate Team. Di seguito analizziamo il calendario inerente a questo evento e i candidati. EA FC 24 TOTY: Data di Uscita Prevista

Candidature Team of the Year Maschile

Portieri:

Difensori:

Centrocampisti:

Attaccanti:

Candidature Team of the Year Femminile

Portieri:

Difensori:

Centrocampiste:

Attaccanti: Saranno due le squadre che verranno elette. Una maschile e una femminile. Tutto per proseguire le novità presenti in EA FC 24. EA FC 24 TOTY: Data di Uscita Prevista 08/01/24: Annunciati i Nominati maschili e femminili

09/01/24: Apertura delle votazioni

17/01/24: Chiusura delle votazioni

18/01/24: Annunciati gli XI TOTY maschili e femminili

19/01/24: Rilasciati nei pacchetti gli Attaccanti TOTY maschili e femminili

21/01/24: Rilasciati nei pacchetti i Centrocampisti TOTY maschili e femminili

22/01/24: Apertura delle votazioni per il 12° giocatore maschile e femminile

23/01/24: Rilasciati nei pacchetti i Difensori/Portiere TOTY maschili e femminili

25/01/24: Rilasciati nei pacchetti gli XI Ultimate TOTY maschili e femminili

26/01/24: Rilasciati nei pacchetti i 12° giocatori maschili e femminili Candidature Team of the Year Maschile Portieri: Quasi sicuramente una gara che vede in pole Ter Stegen a giocarsela con Ederson e Oblak, Reduci tutti e tre da grandi prestazioni nel 2023. Difensori: Candidature che vedono la presenza di ben sei giocatori del campionato italiano e tre nazionali azzurri. Immancabile il mitico Frimpong. Centrocampisti: Posto già quasi garantito per Bellingham, stupisce la presenza dell’italianissimo Grifo. Sicuramente il centrocampo sarà il ruolo dove ben difficilmente le previsioni saranno scontate. Attaccanti: Posto quasi certo per Haaland rimangono due posizioni vacanti. Che sia l’ultima volta di Lionel Messi? Candidature Team of the Year Femminile Sicuramente gran parte dei posti saranno occupati dalle spagnole vincitrici dell’ultimo mondiale. Ma essendo il TOTY una votazione potrebbe arrivare qualche sorpresa. Andiamo a vedere le candidate per ogni ruolo. Portieri: Difensori: Centrocampiste: Attaccanti: L’undici titolare dei TOTY, come da tradizione iniziata in FIFA 21, non sarà ovviamente selezionato da EA Sports, ma sarà affidato alla community tramite un voto pubblico. Ovviamente per tutte e due i team verranno eletti anche altri contrassegnati come dodicesimo giocatore.

