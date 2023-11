EA FC 24: alcuni segreti per fronteggiare gli attaccanti

Ultimamente, gli sviluppatori di EA FC 24 sembrano essersi particolarmente affezionati alle prestazioni degli attaccanti. La EA Sports, che dal 29 settembre ha attivato il videogioco calcistico, per PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch, sembra essersi dilettata ad arricchire le qualità già alte delle punte. Nuovi strumenti e abilità, passaggi ottimizzati e altri miglioramenti in corso che fanno barcollare le mura difensive delle squadre. Un apparente sleale dislivello, se non forse per quei piccoli trucchetti che ora vi riveleremo che corrono in aiuto delle protezioni alleate.

Cominciamo dall’avvio

Ancor prima di iniziare la partita, è necessario volgere l’occhio sulle impostazioni base. In EA FC 24 sono infatti disponibili due modalità di difesa. La prima è Difesa Tattica, adatta ai meno esperti, che consente una selezione automatica del tipo di placcaggio più idoneo alla situazione: corporeo o in piedi. La funzione è attivabile tramite il tasto ‘B’ per i giocatori di Xbox, ‘O’ per tutti gli altri. Difesa Avanzata conferisce invece ai videogiocatori il controllo di scelta del tackle. Nello specifico i pulsanti ‘B’ o ‘O’ avviano lo scontro da ritti, ‘X’ o ‘A’ consentono invece l’attacco corpo a corpo. Successivamente si passa alla valutazione degli stili di gioco più adatti sulla base dei tre livelli del giocatore.

S tier

Tiro potente per tiri più forti e veloci. Palle inattive per calci piazzati più rapidi e precisi. Passaggio lungo garantisce un pallone difficile da sequestrare. Primo controllo consente maggior controllo di palla in fase di stoppaggio e dribbling. Blocco incrementa il range su molte azioni di gioco. Intercetto agisce allo stesso modo, privilegiando le intercessioni. Passaggio incisivo per transiti di palla più meticolosi. Inesauribile rallenta il consumo di energia e accelera il riposo durante le pause. Illusionista applica tecniche speciali.

A tier

Forte di testa per imbattibili colpi di testa. Passo veloce garantisce scatti più rapidi. Gioco d’anticipo consente un maggior controllo di palla in fase di contrasto. Passaggio teso ottimizza i cross. Tiro di precisione migliora i lanci di precisone. Aereo per salti più alti e scontri aerei più prestanti. Acrobata consente tiri con mosse acrobatiche. Pallonetto per pallonetti più efficaci.

B tier

Passaggio calibrato incrementa la velocità dei passaggi rasoterra. Tiki Taka agisce allo stesso modo anche usando il tacco. Con Mastino si acquista più forza negli scontri corpo a corpo. Rapidità agisce sulla precisione e sulla velocità dello scatto in fase di dribbling. Trivela ottimizza i lanci di esterno. Infine Scivolata assicuro il controlla di palla in fase di scivolata.

Ultime indicazioni

Un ottimo espediente per fronteggiare i cannonieri dell’altra squadra, è quello di riuscire a mantenere l’affiancamento col giocatore avversario. La formula che risolve la questione è semplice: tenere premuti ‘L2’ + ‘R2’ o ‘LT’ + ‘RT’ contemporaneamente. Detto ciò, affidatevi anche alle mosse automatiche del gioco, stando attenti però a tutte le tempistiche d’azione. Una mossa troppo preventiva o troppo tardiva sulla scacchiera, potrebbe farvi perdere più pedine di quante immaginiate, per cui scoccate la freccia al momento giusto. Ovviamente, che vogliate apprezzare o meno questi trucchetti, in qualsiasi caso la parola d’ordine è sempre la stessa: divertitevi.. e che vinca il migliore!