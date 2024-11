Elgato Facecam MK2, Recensione: il miglior compromesso sul mercato?

Negli ultimi anni, il settore delle webcam ha visto pochissime innovazioni tecnologiche, rimanendo indietro rispetto ai progressi di fotocamere, smartphone e altri dispositivi di imaging. Le webcam sono rimaste ancorate a sensori di bassa qualità, ottiche mediocri e prestazioni audio spesso deludenti. La pandemia ha messo in evidenza queste carenze, con l'aumento esponenziale delle videochiamate e dello streaming online.

Alcuni produttori di fotocamere hanno risposto rapidamente, offrendo soluzioni per utilizzare le loro mirrorless e DSLR come webcam. Tuttavia, queste alternative presentano diversi svantaggi: costi elevati, ingombro significativo, necessità di alimentazione dedicata e rischi di surriscaldamento prolungato. Queste soluzioni non sono ideali per un uso quotidiano semplice e pratico.

Per ottenere una buona webcam per lo streaming, sono fondamentali tre elementi: un sensore di alta qualità per immagini eccezionali, un design versatile per adattarsi a diverse configurazioni e molte opzioni di personalizzazione per migliorare la qualità dei contenuti. La Elgato Facecam MK2 soddisfa tutti questi requisiti con alcune modifiche chiave rispetto al modello precedente.

Al prezzo di 149 euro, la Facecam MK2 offre tutto ciò che ha reso popolare la Facecam originale, insieme a notevoli aggiornamenti. Continua a utilizzare il sensore Sony STARVIS CMOS da 1/2,5", abbinato all'ottica Prime Lens di Elgato, per immagini nitide e colori di qualità professionale. Tra le novità, troviamo la memoria flash integrata per salvare le impostazioni direttamente sulla fotocamera, HDR a 1080p60, un otturatore per la privacy e prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione grazie all'apertura f/2.4 e all'intelligenza artificiale.

Nonostante queste migliorie, la Facecam MK2 non è priva di difetti. Alcune funzionalità di post-elaborazione con intelligenza artificiale possono conferire un aspetto artificiale alle immagini. Inoltre, la mancanza di un cavo USB-C-to-C nella confezione potrebbe essere vista come una mancanza, considerando la compatibilità USB 2.0. La webcam non è dotata di un microfono integrato, limitando le opzioni plug-and-play e richiedendo un microfono esterno per una qualità audio ottimale.

La Elgato Facecam MK2 si distingue per la sua qualità video non compressa a 1080p60, ideale per lo streaming senza artefatti, e offre anche altre risoluzioni e frame rate, come 720p120. Questa scelta è particolarmente intelligente per il mercato dello streaming, dove una risoluzione più alta ma compressa non avrebbe lo stesso impatto. La modalità HDR è un'aggiunta preziosa, particolarmente utile in ambienti con illuminazione variabile.

La Facecam MK2 rappresenta un significativo miglioramento rispetto alla prima generazione, giustificando l'investimento di 149,90€. Nonostante non sia economica, offre un valore interessante per streamer e videomaker che cercano una webcam di alta qualità. Dopo diverse settimane di utilizzo, possiamo confermare che la Facecam MK2 è un prodotto eccellente che supera le aspettative sotto molti aspetti, mantenendo il prezzo più accessibile rispetto al modello precedente.

Elgato Facecam MK2: design e caratteristiche

La confezione della Elgato Facecam MK2 include il corpo della webcam, un robusto supporto con morsetto e aggancio filettato standard, oltre a un cavo USB-C a USB-A lungo 1,8 metri. Non serve altro per iniziare a utilizzarla, poiché il dispositivo è riconosciuto nativamente su macOS, Windows e altri sistemi supportati. Elgato offre anche accessori opzionali, come un braccio di prolunga per una migliore posizionamento della webcam.

Il corpo della webcam è subito evidente per la sua solidità e struttura robusta, distinguendosi dai modelli economici in plastica. Tuttavia, il materiale utilizzato è ancora il policarbonato. Le dimensioni della Facecam MK2 sono leggermente maggiori rispetto alle concorrenti, giustificate però dalla presenza di un obiettivo di qualità superiore, con lenti in vetro su misura, diaframma fisso F2.4 e un angolo di campo equivalente a 24mm su pieno formato. La messa a fuoco è fissa da 30 a 120 cm, più che sufficiente per l'uso comune di una webcam.

Il sensore impiegato è lo stesso della generazione precedente, un Sony STARVIS da 1/2.8', più grande rispetto ai sensori delle webcam economiche, garantendo una qualità d'immagine superiore. All'interno del dispositivo è presente un dissipatore passivo che mantiene il sensore fresco anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. Il design rispecchia la filosofia Elgato, con finiture opache nere e un piccolo LED che indica quando la webcam è attiva.

Il supporto della Facecam MK2 è stato migliorato rispetto alla versione precedente. Dispone di una morsetta zigrinata solida che può agganciarsi su superfici piane fino a 6 cm di spessore, come il bordo di un monitor. La parte inferiore è filettata con uno standard 1/4-20', permettendo di fissare la webcam su treppiedi o bracci da studio. L'aggancio alla webcam è stato aggiornato per permettere un movimento verticale più stabile. Inoltre, è presente un copriobiettivo integrato, che si muove orizzontalmente per garantire maggiore privacy quando necessario.

La Facecam MK2 mantiene un aspetto simile al modello precedente, con una cornice rettangolare che si adatta bene sopra il monitor. È interamente in plastica ma appare solida e robusta, giustificando il suo costo. Include un otturatore per la privacy che scorre sulla lente, un logo Elgato sulla parte superiore e la scritta "Facecam" impressa sul lato destro dello chassis.

Il montaggio della Facecam MK2 è semplice grazie alla clip attaccata alla base della webcam. Non ci sono stati problemi a montarla su un monitor MSI e la sua regolazione è facile, permettendo di puntarla verso il basso per compensare l'altezza del montaggio. La base metallica avvitabile può essere svitata per rivelare una filettatura per treppiede, rendendo il montaggio sicuro in altre posizioni.

La connettività è garantita da un cavo USB-C a USB-A, e la Facecam MK2 funziona plug and play. Tuttavia, per un controllo più dettagliato, è disponibile il software Elgato Camera Hub, che riconosce immediatamente la webcam e gestisce eventuali aggiornamenti firmware. Durante l'installazione, la luce della Facecam MK2 diventa gialla, mentre in uso è blu.

La nuova Facecam utilizza ancora il sensore Sony STARVIS CMOS, fornendo un'immagine di alta qualità nonostante un "occhio" più piccolo rispetto al modello precedente. Il design è stato ridotto nelle dimensioni, risultando meno ingombrante e più maneggevole. Il supporto e il gancio del monitor sono stati riprogettati per permettere una maggiore libertà di movimento e una posizione più stabile.

Elgato Facecam MK2: come installarla sul vostro PC

Installare una webcam per lo streaming può essere complicato, soprattutto se non si dispone di spazio sufficiente per montare una DSLR su un'asta e posizionarla sulla scrivania. La Facecam MK2, con il suo design sottile e ben pensato, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'ottima qualità video senza ingombrare troppo.

Questa webcam può essere posizionata in diversi modi: può essere appoggiata sopra il monitor sfruttando gli angoli di rotazione e inclinazione, oppure può essere avvitata in un attacco filettato da 1/4 di pollice per una maggiore stabilità. Il suo profilo basso la rende perfetta per essere inserita anche negli spazi più ristretti. Inoltre, la lente posizionata più in basso facilita il mantenimento del contatto visivo mentre si lavora sullo schermo sottostante.

Nonostante sia realizzata in plastica, la Facecam MK2 presenta una texture opaca di alta qualità, senza alcun aspetto scadente. I cerchi concentrici attorno alla lente, sebbene non abbiano una funzione specifica, offrono una piacevole sensazione al tatto.

Un miglioramento significativo rispetto al modello precedente è l'integrazione di un otturatore per la privacy. Nel modello MK1, si rischiava sempre di perdere il tappo per la privacy. Ora, la Facecam MK2 dispone di uno scudo per la privacy integrato, eliminando la necessità di cercare il copriobiettivo ogni volta che si desidera proteggere la propria privacy.

L'otturatore per la privacy è un semplice schermo scorrevole che si può azionare con un piccolo movimento. Tuttavia, l'unico potenziale problema risiede nella linguetta piuttosto piccola, che può risultare scomoda da utilizzare. Nonostante questo, l'integrazione dello schermo scorrevole rappresenta una soluzione pratica e affidabile per garantire la sicurezza dell'utente.

Il software Elgato

Elgato ha introdotto numerosi miglioramenti nella nuova Facecam MK2, rendendo la qualità della vita dell'utente ancora migliore rispetto alla versione precedente. Lo chassis è stato reso più sottile e ora include un otturatore per la privacy, ma una delle caratteristiche più apprezzate continua a essere la memoria flash integrata. Questa permette di salvare le impostazioni della webcam direttamente al suo interno, consentendoti di mantenere le configurazioni ideali su qualsiasi computer senza doverle reimpostare ogni volta. Che tu stia passando da Windows a Mac, o anche a un Chromebook che non supporta l'app Camera Hub, le tue impostazioni rimangono intatte.

Un altro punto di forza della Facecam MK2 è la sua capacità di fornire immagini di alta qualità, mantenendo lo standard della versione originale e aggiungendo una nuova modalità HDR. Questa modalità scatta diverse esposizioni in rapida successione e le combina per creare un'immagine con maggiori dettagli sia nelle aree chiare che in quelle scure. Elgato chiarisce che la modalità HDR non migliora automaticamente tutte le configurazioni e dipenderà dalla tua configurazione specifica. Tuttavia, molti utenti trovano che lo streaming con HDR sia notevolmente migliorato.

Il software Camera Hub è suddiviso in tre schede. La prima, denominata Camera, offre numerose opzioni per configurare l'output della webcam. Qui è possibile abilitare il face tracking, regolare lo zoom e la panoramica, e controllare manualmente parametri come contrasto, saturazione, nitidezza, esposizione, bilanciamento del bianco e riduzione del rumore. La seconda scheda, Effetti, consente di specchiare o capovolgere l'orientamento della webcam e di aggiungere effetti AI come AR Eye Contact di Nvidia, che richiede un SDK separato. Questa funzione utilizza l'intelligenza artificiale per mantenere il contatto visivo con la webcam anche quando distogli lo sguardo, migliorando l'esperienza visiva.

La terza scheda, Prompter, è progettata per funzionare in combinazione con l'accessorio Teleprompter di Elgato, offrendo un metodo integrato per unire la telecamera e lo script. Questa integrazione può risultare particolarmente utile per chi utilizza la webcam per presentazioni o streaming professionale.

Un ulteriore punto di forza del software Camera Hub è la possibilità di salvare le impostazioni direttamente sulla Facecam, permettendo di richiamarle facilmente in un secondo momento. La funzione Pan/Tilt, recentemente introdotta, consente di muovere la ripresa direttamente dal software, facilitando il posizionamento ottimale della camera. Tra le opzioni disponibili vi sono anche quattro preset per diversi livelli di zoom, utili per gli streamer che necessitano di cambi rapidi.

Un aspetto importante da considerare è l'illuminazione della scena. Anche con una webcam di alta qualità come la Facecam MK2, un'illuminazione adeguata è essenziale per ottenere risultati ottimali. L'uso di sorgenti luminose aggiuntive, come le Elgato Keylight, può fare una grande differenza nella qualità delle riprese, migliorando l'aspetto generale e mantenendo bassi i valori ISO.

La Facecam MK2 non punta a risoluzioni 4K ultradefinite, ma offre riprese in Full HD a 60fps, mantenendo una qualità elevata e costante. Durante i test, la webcam ha dimostrato una stabilità eccellente, anche durante lunghe sessioni di streaming di oltre due ore, senza alcuna perdita di prestazioni.

Qualità della Facecam MK2

La Elgato Facecam MK2 si distingue immediatamente per alcune scelte tecniche inusuali ma sensate. Prima di tutto, l'assenza di un microfono integrato. In un mercato saturo di webcam con microfoni di qualità mediocre, Elgato ha giustamente optato per escludere questo elemento, sapendo che i professionisti dello streaming e del videomaking preferiscono microfoni dedicati di alta qualità, sia USB che collegati a interfacce audio professionali.

Un'altra scelta distintiva è l'assenza della risoluzione 4K. Molte webcam economiche vantano il 4K, ma spesso la qualità è compromessa dalla forte compressione. Elgato ha deciso di perfezionare la qualità del 1080p, offrendo un flusso di immagini non compresse tramite l'interfaccia USB 3.0. Questa modalità, denominata "USB Capture Mode," trasferisce le immagini direttamente al computer senza compressione, affidando la gestione al software di ricezione. La Facecam MK2 è compatibile con software di alto livello come OBS e i programmi di casa Elgato, grazie a un SDK che facilita l'integrazione su diverse piattaforme.

Il sensore utilizzato è un 1/2.8 pollici, una dimensione notevole per una webcam e paragonabile a quelle usate su mirrorless APS-C e fotocamere compatte premium. Questo, insieme alle ottiche in vetro di alta qualità progettate da Elgato, garantisce una qualità d'immagine superiore, più vicina a quella di una fotocamera professionale. L'obiettivo ha una lunghezza focale equivalente a 24mm e un'apertura luminosa di F2.4, ideale per inquadrare una persona singola o un piccolo gruppo. La messa a fuoco è fissa ma adeguata per le esigenze di streaming.

La Facecam MK2 eccelle in condizioni di luce controllata, tipiche degli ambienti domestici, offrendo colori naturali e un contrasto bilanciato. Tuttavia, tende a sovraesporre in presenza di luce intensa o diretta, come quella proveniente da finestre. La risoluzione massima è 1080p a 60fps in modalità non compressa, con la possibilità di registrare video compressi H.264 a 30/60fps e fino a 120fps a 720p per chi necessita di slow motion.

Nonostante l'assenza di un microfono integrato possa apparire come uno svantaggio per gli utenti occasionali, questa scelta è compensata dalla connettività avanzata della webcam, che permette di ricevere segnali audio da dispositivi esterni. Questo è particolarmente utile per gli streamer che utilizzano microfoni di alta qualità o sistemi audio avanzati, come il microfono WAVE:3 di Elgato.

Il vero punto di forza della Facecam MK2 è il suo software di controllo, che offre un livello di configurazione e personalizzazione inusuale per una webcam. Utilizzando il software Camera Hub di Elgato, è possibile ottenere buone prestazioni anche nelle situazioni meno agevoli.

In ambienti ben illuminati, la Facecam MK2 cattura dettagli nitidi e bilancia bene la luce, mentre in situazioni di scarsa illuminazione può risultare leggermente rumorosa. Tuttavia, il software Elgato offre opzioni di riduzione del rumore che, sebbene possano smussare alcuni dettagli, migliorano significativamente la qualità dell'immagine.

Infine, la Facecam MK2 introduce la possibilità di registrare video in slow motion a 120fps (a 720p), una funzione divertente e utile per chi desidera aggiungere un tocco creativo alle proprie riprese. La lunghezza di messa a fuoco consente di mantenere dettagli nitidi fino a una distanza di 47 pollici dalla telecamera.

Per ottenere il massimo dal sensore CMOS Sony STARVIS, è consigliabile dedicare del tempo alla configurazione delle impostazioni, in modo da sfruttare appieno le capacità HDR della webcam. Inoltre, l'algoritmo di riduzione del rumore, che offre opzioni 2D spaziali, 3D temporali o una combinazione di entrambi, garantisce prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione.

Elgato Facecam MK2: le nostre conclusioni

Se cerchi una webcam di qualità per lo streaming, la Elgato Facecam MK2 è una scelta eccellente. È ben costruita, facile da montare e da utilizzare, e viene supportata da un software intelligente. Elgato Camera Hub offre un ampio controllo manuale e automatico, oltre a un'interessante integrazione con alcuni degli ultimi strumenti basati sull'intelligenza artificiale di Nvidia.

Questa webcam offre una risoluzione di 1080p a 60fps, che garantisce un buon livello di dettaglio e un movimento fluido, ideale per le applicazioni di streaming. Tuttavia, le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione possono risultare rumorose e tendenti al rosso. A confronto, opzioni come la StreamCam di Logitech offrono migliori risultati in condizioni di scarsa luminosità e includono funzionalità aggiuntive come l'Auto Framing, un microfono integrato e un'opzione di montaggio verticale. Logitech può essere anche più conveniente grazie agli sconti disponibili.

Nonostante la Facecam MK2 di Elgato non sia così versatile come alcune alternative, rimane un'ottima scelta per chi si dedica principalmente allo streaming. La webcam è dotata di memoria flash integrata, che consente di mantenere le preimpostazioni su diversi computer, e offre una delle migliori riduzioni del rumore nel settore. A un prezzo di 149,90€, è difficile trovare qualcosa di meglio per le esigenze di uno streamer appassionato.

Per ottenere il massimo dalla combinazione di sensore e obiettivo della Facecam MK2, è consigliabile dedicare del tempo a imparare le impostazioni manuali, poiché la modalità automatica potrebbe non essere sufficiente per le regolazioni più sottili. Chi è abituato allo streaming riconoscerà immediatamente l'importanza di questo passaggio, e il software Camera Hub di Elgato facilita il processo.

Il prezzo della Facecam MK2 è leggermente superiore rispetto alla precedente generazione, attestandosi a 149,90€. Tuttavia, chi cerca prestazioni ancora più elevate potrebbe orientarsi verso la Facecam Pro, che offre una risoluzione 4K a 60fps, ma a un costo significativamente maggiore. La Facecam MK2 rappresenta quindi un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni, e può essere considerata un best buy per chi lavora nel settore dello streaming, sia professionisti che principianti.