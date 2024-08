L’AI trasforma il Mondo dei Videogiochi: L’evoluzione dell’esperienza di gioco di Nvidia

L’intelligenza artificiale (AI) sta gradualmente conquistando tutti i settori, arrivando a influenzare e stravolgere anche contesti legati all’intrattenimento, come il mondo dei videogiochi. Ma quale miglior palcoscenico per mostrare le ultime innovazioni in questo campo se non la Gamescom 2024 di Colonia?Tra i tanti protagonisti di questa rivoluzione tecnologica troviamo Nvidia, che ha presentato al mondo videoludico le sue nuove soluzioni per integrare l’AI all’interno dei giochi. Scopriamo di più su queste incredibili innovazioni.

AI e Videogiochi: Il Progetto Innovativo di Nvidia

La novità presentata da Nvidia si chiama ACE (Artificial Character Engine), un tool basato su un modello linguistico sviluppato internamente dall’azienda, noto come Nemotron-4 4B Instruct. Lo scopo di questo strumento è rivoluzionare il comportamento degli NPC (non playable characters, ovvero personaggi che non possono essere usati dal giocatore), che nei videogiochi tradizionali servono a “riempire” il mondo digitale senza un ruolo preciso o di poca importanza.

Grazie all’intelligenza artificiale, anche questi NPC potranno evolversi. Presto, saranno in grado di mostrare una “propria volontà”, muovendosi in maniera più coerente all’interno del gioco pur senza avere ruoli chiave. L’AI permetterà loro di avere voci differenti, inflessioni uniche, capacità conversazionali più sofisticate e comportamenti più realistici, elevandoli da semplici riempitivi a personaggi credibili e interattivi. Questo consentirà ai giocatori di avere conversazioni (più o meno) naturali con loro, arricchendo l'esperienza di gioco.

Il primo videogioco che utilizzerà questa tecnologia innovativa dovrebbe debuttare nel 2025. Il titolo si chiamerà Mecha Break e sarà un gioco multiplayer con i classici “robottoni” tanto amati dagli appassionati di fantascienza. Previsto per PC, Xbox, e PlayStation 5, Mecha Break dovrebbe fungere da apripista per questa tecnologia AI, che potrebbe in seguito essere applicata a giochi più complessi, come quelli open world, dove NPC più intelligenti potrebbero migliorare significativamente la giocabilità.

ACE e il Futuro dell’AI nel Gaming

Secondo Nvidia, le nuove funzionalità di ACE permetteranno di interagire e parlare con gli NPC che, grazie all'AI, potranno persino "vedere" il giocatore attraverso la webcam e rispondere con voci generate dall’intelligenza artificiale. Questo sistema funzionerà sia on-device che su cloud, offrendo un'esperienza flessibile e scalabile.

Nonostante il video dimostrativo mostrato alla Gamescom sia ancora in fase preliminare e abbia ricevuto alcuni feedback contrastanti, è importante ricordare che questa tecnologia è in rapidissima evoluzione. Nvidia e numerosi sviluppatori stanno lavorando intensamente per portare sui futuri videogiochi un sistema di gestione degli NPC basato su AI ancora più efficiente e coerente.