ROG AZOTH, recensione: di nuovo sbalorditi da Asus

Nel mondo delle tastiere meccaniche da gaming, ASUS ha presentato un nuovo contendente di alto profilo: la ROG Azoth. Progettata per soddisfare le esigenze dei giocatori e degli appassionati di tecnologia, la ROG Azoth promette un'esperienza di digitazione senza precedenti grazie ai suoi switch meccanici di alta qualità, alla robusta costruzione e alle funzionalità avanzate.

Con un design elegante e futuristico, personalizzazioni RGB e una serie di tasti programmabili, questa tastiera è pronta a rivoluzionare la tua postazione di gioco. In questa recensione visioneremo tutte le caratteristiche della ROG Azoth, per determinare se questa tastiera merita davvero il titolo di scelta d'élite per i gamer e i professionisti.

9.5 ROG AZOTH Come sempre la ROG rimane una garanzia nel mondo del gaming. Il prodotto è sorprendente e la qualità che fornisce durante il gioco lo è ancora di più. La struttura rende davvero piacevole l'utilizzo continuato della tastiera senza andare a gravare la pressione esercitata sui tasti, allo stesso tempo il design è una delle cose che mi ha sorpreso più di tutte per la cura usata durante la realizzazione. Lo stabilizzatore inoltre porta davvero le prestazioni della tastiera ad un livello superiore. Non ho trovato alcun difetto alla tastiera, però per via delle mie preferenze ho trovato un po' scomoda la corsa così breve dei tasti e la mancanza del tastierino numerico, soprattutto per l'uso quotidiano durante lo studio. Il prezzo può sembrare alto per una tastiera, ma per le caratteristiche che ha è forse fin troppo poco. tastiera compatta e con un'estetica fantastica

rapporto qualità - prezzo eccezionale

lo stabilizzatore la porta davvero su un altro piano rispetto ad altre tastiere Corsa molto corta che porta al rischio di premere più tasti del dovuto

Caratteristiche ROG AZOTH

Generiche

La ROG AZOTH presenta molte caratteristiche in grado di fornire una esperienza senza precedenti.

Prima di tutto partiamo dal suo design ergonomico con la possibilità di utilizzo piatto o rialzato con tre angoli possibili.

Collegabile al pc sia tramite cavo USB/USB-tipo C, con anche un adattatore USB/USBC, oppure tramite bluetooth, essendo però una tastiera il cui focus è il gaming viene consigliato l'utilizzo tramite cavo per una risposta migliore e più veloce rispetto a quella che potrebbe avere tramite link bluetooth.

La tecnologia wireless ROG SpeedNova offre fino a oltre 2.000 ore di gioco stabile e ininterrotto a latenza quasi zero in modalità RF a 2,4 GHz (RGB e OLED disattivati). In alternativa, puoi utilizzare la modalità Bluetooth per connetterti a un massimo di tre dispositivi contemporaneamente o caricare e riprodurre contemporaneamente in modalità USB cablata.

Insieme a tutto questo viene fornito un kit per la pulizia della tastiera e per la lubrificazione degli switch, il tutto sempre targato Asus.

Il kit comprende uno strumento per aprire gli switch, un estrattore per i tasti, un estrattore per gli switch, una stazione di lubrificazione, una spazzola e un flacone di lubrificante Krytox™ GPL-205-GD0.

Componenti tecniche

La tastiera è composta da vari strati ognuno con delle peculiarità, il tutto unito per formare l'esperienza unica nell'utilizzo:

Guarnizioni in silicone : conferiscono una sensazione di digitazione più ammortizzata e piacevole rispetto alle tastiere meccaniche classiche

: conferiscono una sensazione di digitazione più ammortizzata e piacevole rispetto alle tastiere meccaniche classiche Cuscinetto in silicone : dello spessore di 3.5mm grazie alla sua resistenza assorbe il rumore in maniera eccellente, minimizzando il suono emesso alla pressione dei tasti

: dello spessore di 3.5mm grazie alla sua resistenza assorbe il rumore in maniera eccellente, minimizzando il suono emesso alla pressione dei tasti Schiuma PORON : utilizzata per assorbire le vibrazioni e i vuoti della custodia della tastiera

: utilizzata per assorbire le vibrazioni e i vuoti della custodia della tastiera Schiuma in silicone: con cui viene rivestita la base, ha la funzione di eliminare l'eco e garantisce una superficie piatta per la schiuma PORON

Gli interruttori meccanici ROG NX ottimizzati per garantire una sensazione eccezionale nella pressione dei tasti e un'attuazione rapida. Sono dotati di steli e alloggiamenti prelubrificati per fornire un clic più morbido e eliminano i rumori delle molle.

Esistono 5 tipologie di interruttori: Snow, Storm, Rosso, Marrone e Blu, ognuno con il proprio di punto di attuazione, forza tattile, forza totale e click ratio.

Lo stabilizzatore della tastiera produce meno attrito e consente ai tasti di dimensione maggiore (barra, spaziatrice, invio, shift) di fornire una pressione fedele alla sensazione originale dello switch. Inoltre è compatibile anche con gli stabilizzatori costar.

I keycaps ROG PBT doubleshot conferiscono una sensazione unica e una maggiore durata nel tempo. Il design dei tasti è pensato per ridurre l'oscillazione dei tasti e offrire un'esperienza d'uso confortevole, il tutto grazie all'ottimizzazione tramite tasti di altezza media e uno stelo più corto.

Inoltre la barra spaziatrice è stata lubrificata e modificata per migliorare l'acustica e la sensibilità.

È possibile sostituire gli switch a caldo per una sensazione unica e personalizzata, utilizzando in questo modo il tuo tipo di switch preferito.

Per effettuare la sostituzione si può usare il Kit di lubrificazione dato in dotazione insieme alla tastiera.

Estetica

Come sempre Asus non si dimentica del reparto estetico dei proprio prodotti, anche solo partendo dalla confezione stessa.

La scatola presenta in partenza un design minimal, ma essenziale. Il colore nero della scatola lascia molto in evidenza il logo rosso posizionato nel centro.

Presenta due livelli al suo interno: il primo dove è situata la tastiera, che si trova all'interno di una busta protettiva, e nel secondo troviamo il kit di pulizia a sua volta chiuso in una seconda scatola per evitare di perdere pezzi.

La tastiera dispone inoltre di un sofisticato display OLED da 2 pollici con controlli intuitivi, insieme ad una manopola di controllo a tre vie e un pulsante laterale.

Può essere impostato per mostrare lo stato della tastiera, compresi gli indicatori di Caps Lock, modalità di connessione e modalità PC/Mac. Può anche mostrare il livello della batteria, le informazioni multimediali, le animazioni personalizzate e i parametri di sistema come la temperatura della CPU.

Dalla tastiera stessa è possibile impostare la colorazione e lo schema dei LED, scegliendo tra varie combinazioni di luce e "lighting effects".

Gli effetti possibili da impostare sono:

Rain Drop

Static

Breathing

Color cycle

Rainbow

Ripple

Reactive

Starry Night

Quicksand

Current

La luminosità può essere regolata invece su base percentuale, scegliendo tra uno dei valori fissi possibili (0, 25, 50, 75, 100).

Se non si vuole utilizzare i comandi direttamente dalla tastiera è possibile controllare il sistema e l'illuminazione attraverso Armoury Crate.

Grazie a questo software è possibile creare, definire e personalizzare i vari profili degli scenari, la mappatura dei tasti e le varie macro di registrazione e non solo.

Utilizzo del prodotto

Gaming

Concentriamoci un attimo sull'utilizzo nel gaming, essendo anche il focus principale della ROG AZOTH.

Grazie alla sua struttura solida e compatta, anche per via dello stabilizzatore creato appositamente per i player, la tastiera permette grande velocità nell'utilizzo dei tasti per effettuare combinazioni. In aggiunta grazie ad una corsa molto ristretta è possibile passare da un key all'altro con una rapidità elevatissima massimizzando le proprie prestazioni.

Sfruttando il collegamento attraverso cavo la risposta successiva alla pressione di un tasto è immediata, mentre in modalità bluetooth è capitato che sul lungo periodo di gioco qualche comando venisse perso.

La tastiera è stata testata per vari giorni di gioco in varie categorie differenti per osservare le prestazioni in diverse situazioni di gaming.

Grazie alle componenti ideate per giocare, la ROG AZOTH massimizza le capacità di gioco in gran parte dei giochi: Nei MOBA, ad esempio, il poter cambiare key rapidamente per via della pressione morbida e della corsa breve permette grande elasticità nell'usare varie abilità. In giochi più sul genere FPS la tastiera non rileva alcun problema sulla pressione continua dei tasti e riesce a mantenere una stabilità eccezionale anche in caso di movimenti bruschi o cambi di tasto improvvisi, permettendo un'efficienza in game che non va ad intralciare le prestazioni.

Uso comune