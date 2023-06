Epic Games Store: i giochi gratis di 8 e 15 giugno

Con l’uscita del gioco riscattabile, dall’8 al 15 giugno finalmente finiscono i misteri su quelli successivi e vengono annunciati anche i due giochi gratuiti, messi a disposizione da Epic Games Store, dal 15 giugno.

Su Epic Games Store dall’8 giugno

Il regalo di Epic fino al 15 giugno è Payday 2. Si tratta di un frenetico sparatutto cooperativo per quattro giocatori che permetterà di indossare ancora una volta le maschere della Payday Gang originale, Dallas, Hoxton, Wolf e Chains, mentre piomba su Washington D.C. per compiere una miriade di atti criminali.

Il gioco è il seguito di Payday: The Heist e viene regalato proprio nella settimana in cui viene annunciata, durante l’Xbox Showcase, l’uscita di Payday 3, prevista per il 21 settembre.

Vi ricordiamo che quest’ultimo si può già prenotare su Epic.

Giochi dal 15 giugno

Rivelati anticipatamente anche i giochi in uscita dal 15 giugno. Si tratta di Guacamelee! Super Turbo Championship Edition e di Guacamelee! 2.

Il primo è un gioco platform d’azione in stile Metroidvania, ambientato in un mondo magico ispirato alla cultura e al folklore del Messico.

Nei panni del coraggioso Juan Aguacate, i giocatori si troveranno a indossare una maschera magica da luchador per salvare la figlia del Presidente, rapita per essere sacrificata dal malvagio Calaca.

Guacamelee! 2 invece ha come peculiarità la modalità cooperativa fino a 4 giocatori. Il Luchador Juan Aguacate dovrà affrontare la sua sfida più grande, che minaccia di lacerare il tessuto del Mexiverso.

Questi due giochi saranno riscattabili dal 15 al 22 giugno.

Per poter riscattare i giochi bisogna essere registrati a Epic e cliccare come se si volesse acquistare. Tra l’altro, i megasaldi, con annesso utilizzo dei buoni sconto, finiranno il 15 giugno.

Sarà sempre possibile ottenere e riscattare le ricompense Epic per acquisti effettuati sull’Epic Games Store e per gli acquisti in gioco su PC per i giochi Epic, come Fortnite, nonché dai giochi e dalle app aderenti, che utilizzano i metodi e le procedure di acquisto dell’Epic Games Store.