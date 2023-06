Xbox showcase: da Fable a Starfield, tutti gli annunci

L’Xbox Showcase dell’11 giugno 2023 di Microsoft è stato ricco, solido, serrato e ben gestito. L’evento è durato ben due ore e ha mostrato una serie di annunci di titoli già conosciuti, altri nuovi, per chiudere infine con uno spazio dedicato solamente a Starfield.

Microsoft ha mostrato circa 18 titoli, molti dei quali arriveranno direttamente su Game Pass al day one, questo già dice molto su quanto si amplierà il catalogo di Xbox! Di seguito un elenco degli annunci con date e finestre di lancio:

Starfield – 6 settembre 2023

Forza Motorsport – 10 ottobre 2023

Senua’s Saga: Hellbalde II – 2024

Fable – da annunciare

Avowed – 2024

Clockwork Revolution – “A tempo debito”

Kunitsu-Gami: Path of the Goddes – da annunciare

South of Midnight – da annunciare

Towerbone – 2024

Payday 3 – 21 settembre 2023

33 Immortals – inizio 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 – 2024

Cities Sklylines II – 24 ottobre 2023

Persona 3 Reload – 2024

Persona 5 Tactica – 17 novembre 2023

Still Wakes the Deep – inizio 2024

Dungeon of Hinterberg – 2024

Jusant – autunno 2023

Come si nota, il biennio 2023/2024 sarà un periodo decisamente interessante per i giocatori abbonati al Game Pass o, più in generale, per coloro che possiedono una console Xbox, le esclusive sono decisamente aumentate rispetto al periodo di lancio delle console di casa Microsoft.

Gli annunci nel dettaglio

L’evento è iniziato alle 19 proprio con titoli importanti, il primo è stato Fable. Abbiamo visto da vicino l’ambientazione del gioco e immagini davvero suggestive, l’atmosfera è molto fiabesca come è tipico di questa saga.

Purtroppo non è stata annunciata una data d’uscita.

Di seguito il trailer:

Star Wars Outlaws di casa Ubisoft, invece, è un nuovo titolo ambientato nell’amato mondo di Star Wars, abbiamo potuto vedere dei personaggi e un po’ l’ambientazione, la cura della grafica è sicuramente interessante. La protagonista è Kay Vess, avremo sicuramente molto da esplorare!

Definito come un gioco open world, di seguito il trailer:

Un nuovo titolo interessante presentato all’Xbox Showcase è l’action RPG di genere steampunk basato sui viaggi nel tempo: Clockwork Revolution, di InXile Entertainment. La storia è ambientata ad Avalon, una metropoli vittoriana, il gameplay mostrato è sicuramente ambizioso.

Parliamo ora di Senua’s Saga Hellblade II, abbiamo rivisto Senua in una grafica veramente notevole, con le sue atmosfere suggestive e mistiche, quale avventura dovrà affrontare questa volta?

Un altro titolo già annunciato ma di cui, finalmente, abbiamo visto qualcosa in più all’Xbox Showcase, è Avowed di Obsidian Entertainment, in arrivo nel 2024:

Anche Atlus ha avuto degli spazi piuttosto ricchi in questo showcase, abbiamo sia Persona 3 Reload sia Persona 5 Tactica (entrambi inclusi al day one su Game Pass):

Tra Forza Motorsport e altri storici titoli Xbox, l’evento si è chiuso con ben 45 minuti dedicati a Starfield: abbiamo potuto vedere in modo più preciso il modo in cui il team di Bethesda ha lavorato allo sviluppo e alla creazione di quello che, senza ombra di dubbio, si prospetta essere uno dei titoli più importanti degli ultimi tempi.

Esploreremo pianeti, costruiremo la nostra navicella, abbiamo visto un sistema di combattimento in stile FPS con elementi survival e stealth, la gestione di missioni principali e secondarie, la varietà degli ambienti e delle architetture… insomma, una vera meraviglia per gli occhi.

Sono state annunciate diverse edizioni di Starfield, la “Constellation” conterrà la prima espansione narrativa del gioco, in ogni caso sarà disponibile su Game Pass al day one.

E voi? Quali sono i titoli che aspettate di più?

Il 2023 e, di seguito, il 2024, sono anni davvero importanti per l’industria videoludica: stanno arrivando nuovi titoli davvero mastodontici, sia dal punto di vista grafico, sia per ambientazione e narrativa.

Un’immagine riassuntiva raccoglie tutti i titoli annunciati e anche di più:

Microsoft si è difesa bene, è stato un ottimo evento e l’hype sicuramente lo hanno generato!