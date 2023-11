Fallout, la serie tv: ecco le prime immagini ufficiali

Fallout, il videogioco di ruolo ambientato in un futuro post-apocalittico, nacque nel 1997 e da allora non si è più fermato: la serie videoludica è arrivata (per ora) fino a Fallout 4 e vanta un numero considerevole di spin-off.

Grazie a questo incredibile successo, presto avremo una serie tv inspirata all’iconico videogioco. Nel 2020 Amazon aveva comprato i diritti del videogioco ed insieme alla sua casa di produzione, la Bethesda Game Studios, hanno prodotto la serie tv.

Quest’ultima, come nel gioco, inizia nell’anno 2077, dove una guerra nucleare ha ucciso la maggior parte della popolazione, portando i sopravvissuti a dover rifugiarsi nei Vault. Due secoli dopo, la protagonista, Lucy, interpretata da Ella Purnell, cercherà di uscire dai Vault per vedere il mondo in superficie.

Le prime immagini ufficiali, pubblicate da Vanity Fair, fanno sperare in una buona riuscita del prodotto che ricordiamo essere supervisionato dalla Bethesda Game stessa. La serie di Fallout dovrebbe essere disponibile dal 12 aprile anche in Italia, ma nel frattempo attendiamo con trepidazione un primo trailer ufficiale.

Tra i protagonisti troviamo Ella Purnell (Yellowjackets) nel ruolo di Lucy, Aaron Moten (Emancipation) in quelli di Maximus, ma anche Walton Goggins (The Shield, Ant-Man and the Wasp) nei panni di Ghoul e Kyle MacLaughlin (Twin Peaks, Desperate Housewives) in quelli di Hank. Altri membri del cast sono Moisés Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams e Frances Turner. La serie tv di Fallout è scritta dalla sceneggiatrice americana Geneva Robertson-Dworet, conosciuta per pellicole come Tomb Raider e Captain Marvel, assieme a Graham Wagner.