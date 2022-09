Fantastici 4: ecco gli sceneggiatori, cast in arrivo?

Indice dei contenuti Fantastici 4, il punto sul cast

Passi in avanti sul fronte Fantastici 4, con i Marvel Studios che hanno trovato i due sceneggiatori del film: Jeff Kaplan e Ian Springer. Il duo si va così ad aggiungere al team guidato da Matt Shakman, già annunciato al D23 Expo come regista della pellicola.

Kaplan e Springer sarebbero coinvolti nel progetto già da diverso tempo, sin da prima dell’arrivo di Shakman, tanto da aver già delineato insieme a Kevin Feige il modo in cui inserire la prima famiglia Marvel all’interno dell’MCU.

Come riportato dall’autorevole fonte Deadline, Shakman e Feige si concentreranno ora sulla scelta del cast. Nelle ultime settimane si sono alternati una serie di rumors sui nomi dei possibili attori presi in considerazione per interpretare Reed Richards e soci, ma a quanto pare nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

Va ricordato che John Krasinski ha già interpretato il personaggio di Mr. Fantastic in Doctor Strange in The Multiverse of Madness, ma è ipotizzabile che la sua fosse solo ed esclusivamente una presenza volta ad accontentare i fan. L’attenzione di Feige potrebbe, infatti, rivolgersi ora verso attori più giovani, in grado di interpretare il personaggio a lungo.

Le riprese del film sui Fantastici 4 inizieranno all’incirca tra un anno, per poi essere rilasciato nelle sale l’8 novembre 2024, dando il via alla Fase 6 del Marvel Cinematic Universe. Con ogni probabilità i supereroi del Baxter Building avranno un ruolo centrale nel futuro della saga, a partire dai due film Avengers: The Kang Dinasty e Avengers: Secret Wars in uscita nel 2025.