Kyle Balda, tutto sul regista di Pecore sotto copertura con l’animazione nel sangue

Kyle Balda, il regista di Pecore sotto copertura, ha esordito con il suo primo film in live-action, ma siamo sicuri che vi sia molto più familiare di quanto pensate.
Balda ha iniziato lavorando negli effetti speciali per studi importantissimi come Industrial Light & Magic di George Lucas, Weta Digital e alla Pixar, dove ha partecipato a film storici come Toy Story 2, Monsters, Inc. e A Bug’s Life. Ma non è tutto.
Il successo con i Minions
Il successo arriva con Cattivissimo me (dove Kyle Balda lavora come animatore) e soprattutto grazie a dei simpatici personaggi del film, i Minions, descritti come "creature gialle, servili e comiche, esistite fin dall'alba dei tempi, con l'obiettivo di servire il padrone più cattivo del mondo, evolutesi da organismi unicellulari".
Queste creaturine lo portano a passare allo studio Illumination, dove è diventato uno dei principali creatori dello stile moderno dei Minions: grazie a lui questi non solo personaggi comici, ma anche riconoscibili e “umani”, con personalità diverse.
I Minions hanno avuto talmente tanto successo da far avere addirittura un altro film in uscita quest'anno, a luglio (Minions and Monsters, per la regia di Pierre Coffin), rendendo il numero dei film solamente dei Minions a 3, mentre insieme a quelli di Cattivissimo me, a 6.
La filmografia di Kyle Balda
Ecco una lista completa dei suoi lavori sia come animatore che come regista. Dopo averla letta siamo sicuri non vi sarà così estraneo.
Kyle Balda è stato animatore per:
- The Mask, regia di Chuck Russell (1994)
- Jumanji, regia di Joe Johnston (1995)
- Mars Attacks!, regia di Tim Burton (1996)
- Sospesi nel tempo (The Frighteners), regia di Peter Jackson (1996)
- A Bug's Life - Megaminimondo (A Bug's Life), regia di John Lasseter (1998)
- Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (Toy Story 2), regia di John Lasseter, Lee Unkrich e Ash Brannon (1999)
- Monsters & Co. (Monsters, Inc.), regia di Pete Docter, Lee Unkrich e David Silverman (2001)
- Cattivissimo me (Despicable Me), regia di Pierre Coffin e Chris Renaud (2010)
Come regista, invece, ha diretto:
- Lorax - Il guardiano della foresta (The Lorax) (2012)
- Minions (2015)
- Cattivissimo me 3 (Despicable Me 3) (2017)
- Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo (Minions: The Rise of Gru) (2022)
- Pecore sotto copertura (The Sheep Detectives) (2026)