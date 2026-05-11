Kyle Balda, tutto sul regista di Pecore sotto copertura con l’animazione nel sangue

Kyle Balda, il regista di Pecore sotto copertura, ha esordito con il suo primo film in live-action, ma siamo sicuri che vi sia molto più familiare di quanto pensate.

Balda ha iniziato lavorando negli effetti speciali per studi importantissimi come Industrial Light & Magic di George Lucas, Weta Digital e alla Pixar, dove ha partecipato a film storici come Toy Story 2, Monsters, Inc. e A Bug’s Life. Ma non è tutto.

Il successo con i Minions

Il successo arriva con Cattivissimo me (dove Kyle Balda lavora come animatore) e soprattutto grazie a dei simpatici personaggi del film, i Minions, descritti come "creature gialle, servili e comiche, esistite fin dall'alba dei tempi, con l'obiettivo di servire il padrone più cattivo del mondo, evolutesi da organismi unicellulari".

Queste creaturine lo portano a passare allo studio Illumination, dove è diventato uno dei principali creatori dello stile moderno dei Minions: grazie a lui questi non solo personaggi comici, ma anche riconoscibili e “umani”, con personalità diverse.

I Minions hanno avuto talmente tanto successo da far avere addirittura un altro film in uscita quest'anno, a luglio (Minions and Monsters, per la regia di Pierre Coffin), rendendo il numero dei film solamente dei Minions a 3, mentre insieme a quelli di Cattivissimo me, a 6.

Cattivissimo me - Sfondo

La filmografia di Kyle Balda

Ecco una lista completa dei suoi lavori sia come animatore che come regista. Dopo averla letta siamo sicuri non vi sarà così estraneo.

Kyle Balda è stato animatore per:

The Mask, regia di Chuck Russell (1994)

Jumanji, regia di Joe Johnston (1995)

Mars Attacks!, regia di Tim Burton (1996)

Sospesi nel tempo (The Frighteners), regia di Peter Jackson (1996)

A Bug's Life - Megaminimondo (A Bug's Life), regia di John Lasseter (1998)

Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (Toy Story 2), regia di John Lasseter, Lee Unkrich e Ash Brannon (1999)

Monsters & Co. (Monsters, Inc.), regia di Pete Docter, Lee Unkrich e David Silverman (2001)

Cattivissimo me (Despicable Me), regia di Pierre Coffin e Chris Renaud (2010)

Come regista, invece, ha diretto: