Film da guardare alla fine delle ferie (Parte 1)

Per alcuni le ferie stanno per iniziare, per altri, invece stanno finendo. In ogni caso, prima o poi, finiranno per tutti. Noi di Hynerd.it allora abbiamo deciso di rendere il ritorno a lavoro un pochino più facile… Come? Proponendo una serie di film da guardare che non vi faranno certo apprezzare le vacanze.

Per questo motivo, vi consigliamo di leggere questa lista a vacanze ultimate, onde evitare di rovinarvi la festa.

Quella casa nel bosco (2011)

I protagonisti del film

Piccola perla della commedia horror, Quella casa nel bosco racconta del classico gruppo di studenti del college americano, che vanno in una casa in mezzo al bosco e per errore evocano spiriti eccetera… ma qui il regista Drew Goddard, regista di Cloverfield e The Martian, ha un colpo di genio.

Tutti i classici cliché del genere sono capovolti – infatti il fattone la scampa – e quando si scopre cosa ci sia davvero sotto, quale sia il mistero del film, si rimane piacevolemente stupiti.

Chi di voi è tornato dalla vacanza “bucolica” adesso può dormire sogni tranquilli nella propria città.

Old (2021)

Lo sfortunato gruppo di vacanzieri

Di questa pellicola di M. Night Shamaylan, ne avevamo parlato in un’altra lista relativa ai film da guardare in estate, per coloro che di estate non ne volevano sentir parlare; infatti qui, tutti i poveri vacanzieri, che non vogliono altro che godersi un paradiso, dovranno affrontare l’inferno. Qui il cattivo non è una persona o uno spirito ma la natura stessa… o il tempo.

Frozen (2010)

I protagonisti in una scena del film

No, non si tratta del Frozen famoso, ovvero quello della Disney, ma di un horror di qualche tempo fa, spaventoso non tanto per quello che si vede, ma per la discreta possibilità che una cosa del genere accada per davvero. Bloccati sulla seggiovia, i protagonisti devono affrontare il freddo derivante dalla tempesta, lupi affamati e brutti incidenti. Certo, ora in Italia con il riscaldamento globale pare impossibile andare a sciare d’estate, ma forse volete fare un giro in Colorado…

Ben tornati dalle vacanze!