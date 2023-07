Futurama: 3 episodi da rivedere all’infinito

Tra il passato di Disincanto e l’epoca contemporanea rappresentata da I Simpson, il genio di Matt Groening ha avuto ampiamente modo di esprimersi anche attraverso la fantascienza futuristica di Futurama, che proprio a partire dal 24 luglio 2023 tornerà con una nuova ed entusiasmante stagione dopo quasi dieci anni dalla precedente.

Le (dis)avventure di Fry – ragazzo catapultato negli anni 3000 dopo essere accidentalmente finito in una capsula criogenica – nel corso di ben sette stagioni hanno affrontato i temi più disparati e hanno coinvolto una quantità esorbitante di personaggi memorabili, frutto naturalmente della creatività e dell’irrefrenabile ricerca del politicamente scorretto tipici dell’autore. Tra la pungente comicità dell’iconico robot Bender e l’infinita relazione amorosa di Fry e Leela, la serie ha avuto modo di esprimersi in ogni sua stagione al meglio delle proprie possibilità, sfruttando pienamente le caratteristiche del genere e dando vita a storie coinvolgenti, decisamente mai banali.

In attesa dell’ottava stagione ricordiamo ora alcune delle puntate più emozionanti, tenendo conto che focalizzare l’attenzione soltanto su tre episodi, per una serie diventata un vero e proprio simbolo dell’animazione televisiva statunitense, può sembrare sbagliato o quantomeno riduttivo. Abbracciando il nonsense e la genialità creativa rappresentata da “quadrifogli” fortunati, cani fossilizzati, api assassine e interi universi contenuti in scatole di cartone, scegliere le puntate più significative può risultare una vera impresa impossibile, pertanto la breve lista che segue si limita a evidenziare solo una piccola parte di ciò che davvero incarna Futurama.

Il Mestiere di Dio (Godfellas), terza stagione

Uno degli ultimi episodi della memorabile terza stagione di Futurama, andata in onda per la prima volta nel lontano 2002, non vede come protagonisti i soliti Fry e Leela e la loro altalenante storia d’amore: per una volta al centro di un’intera puntata troviamo Bender.

Lanciato involontariamente nello Spazio, senza alcun dispositivo di rintracciamento e impossibilitato a tornare sulla navicella, il robot si ritrova a vagare nel vuoto cosmico in attesa che la sua “vita” giunga al termine, isolato da tutti e solo con i suoi pensieri. Dopo aver attraversato una tempesta di asteroidi, sul suo addome cresce una microscopica civiltà umanoide, che si sviluppa a velocità incomprensibile e che lo considera come un dio protettore, onnisciente e onnipresente.

Ben presto si renderà conto che essere un “dio” non è facile o divertente come ci si potrebbe immaginare: con i suoi interventi vorrebbe migliorare la vita dei suoi sudditi, ma ogni sua azione porta a conseguenze nefaste, fino a quando l’intera popolazione si estingue a causa di una (microscopica) guerra nucleare. Davanti al suo sguardo inerme hanno avuto luogo, nel giro di poche ore, la nascita e la completa distruzione di un’intera civiltà evoluta.

Il culmine dell’episodio avviene con una geniale unione di fantascienza e filosofia, ponendo quesiti esistenziali sulla religione e sul senso della vita: mentre si interroga sulle reali possibilità di intervento di un’ipotetica entità superiore, Bender si imbatte in una gigantesca nebulosa senziente – allegoria di una onnisciente figura divina – la quale afferma di comprendere appieno i sentimenti del robot.

Fry il ritardatario (The Late Philip J. Fry), sesta stagione

Questo episodio racchiude al suo interno le qualità di Futurama al massimo del loro potenziale espressivo, con la fantascienza che abbraccia amorevolmente la commedia, il romanticismo e la filosofia.

Dopo essere stato rimproverato da Leela per via dei suoi continui ritardi agli appuntamenti, Fry rimane coinvolto in un esperimento del professore e, insieme a Bender, i tre finiscono all’interno di una macchina del tempo capace di viaggiare esclusivamente in avanti, senza aver la possibilità di tornare indietro. Mentre nel presente sono creduti morti, i tre protagonisti continuano a viaggiare nelle epoche successive sperando di trovare un dispositivo che permetta loro di far ritorno nel 3000.

Dispersi in un futuro distopico, dopo aver assistito impotenti alla fine di ogni cosa, un secondo Big Bang sconvolge tutto, ricreando un nuovo universo identico al loro e rivelando una tanto incredibile quanto improbabile teoria scientifica: la vita così come la conosciamo noi oggi altro non è che un infinito susseguirsi di eventi sempre uguali, che si ripete in un eterno loop temporale scandito da un inizio e una fine “provvisorie”.

A parte la comicità irriverente scaturita dalle divertenti situazioni che i personaggi si ritrovano costretti ad affrontare, ciò che colpisce maggiormente è la toccante storia d’amore tra Fry e Leela, che sembra superare i confini del tempo e dello spazio, affronta dinamiche ed ostacoli assolutamente inusuali per il genere, fino a sfociare in geniale lieto fine dai tratti squisitamente fantascientifici.

Nel frattempo (Meanwhile), settima stagione

Per ben quattro volte nella storia di Futurama, proprio a causa delle continue incertezze sui rinnovi di stagione, gli sceneggiatori hanno ideato degli episodi che potessero in qualche modo rappresentare una degna conclusione della storia: l’ultimo episodio della settima stagione, intitolato Nel Frattempo, è stato per un lungo periodo – ovvero prima dell’annuncio dell’ottava stagione – il definitivo finale della serie.

Dopo aver omaggiato il loro primissimo viaggio sulla Luna – comparso in La serie è atterrata, ovvero la seconda puntata della prima stagione – Fry entra in possesso di un congegno in grado di tornare indietro nel tempo per dieci secondi e vuole utilizzarlo per rendere illimitato il momento in cui chiederà la mano di Leela. Per una comica fatalità, si ritrova incastrato in un loop temporale e, nel tentativo di uscirne vivo, rompe il telecomando inventato dal Professor Farnsworth, fermando il tempo per tutto l’universo ad eccezione di Leela e di sé stesso.

L’episodio punta tutto sulla tormentata relazione che intercorre tra i due protagonisti, ma riesce anche a coronare un amore ricercato per tutta la serie e soltanto alla fine pienamente assaporato. I due decidono infatti di vivere la loro vita invecchiando insieme in assoluta tranquillità e, quando scoprono che è possibile ritornare al momento in cui il tempo si è bloccato, accettano senza alcuna esitazione di “fare un altro giro”, rivivendo così per una seconda volta un’esistenza felice, ancora una volta mano nella mano.