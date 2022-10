Top 10 episodi di halloween de i simpson

Come ogni anno si avvicina la festa di Halloween ed ecco che, tra un horror e l’altro, si presenta quella irrefrenabile voglia di riassaporare con nostalgia gli episodi di “Treehouse of Horror” de I Simpson (“La Paura fa Novanta” nella versione italiana). Da sempre estremamente irriverenti e popolari, le puntate a tema horror della serie statunitense hanno spesso un fascino particolare, anche grazie al nonsense puro e alle geniali sperimentazioni artistiche che le caratterizzano.

Di seguito proponiamo quella che secondo noi è la top 10 dei migliori special di Halloween de I Simpson!

10. Il Parrucchino Infernale

In fondo alla top 10 troviamo un episodio con un protagonista atipico: Vipera il criminale. Condannato alla sedia elettrica per aver fumato nel Jet Market, lo spirito di quest’ultimo ritorna dall’aldilà in cerca di vendetta. L’aspetto paradossale è che il vero assassino dell’episodio saranno i suoi folti capelli, trapiantati sulla testa del povero Homer dopo la sua dipartita.

Il tutto culmina in un finale assurdo in cui il parrucchino prende vita e tenta di fuggire (citando il film “Jason va all’inferno“), poco prima di morire crivellato dai colpi del commissario Winchester e di condannare Homer ad essere calvo per l’eternità.

9. La vita è un illusione, dopo si muore

L’episodio è del 1999 ed immagina le terribili conseguenze che potrebbe portare l’insorgere del millenium bug allo scoccare del nuovo millennio. A causa di una disattenzione di Homer (ovviamente) il bug si diffonde e porta alla pazzia tutti gli apparecchi elettronici del mondo provocando il caos più totale.

Marge, Lisa e la piccola Maggie fuggono attraverso uno shuttle diretto su Marte per ripopolare la civiltà umana (rubando il posto a Krusty), mentre Bart e Homer vengono spediti sul Sole insieme ai personaggi pubblici più “insopportabili”, tra cui Rosie O’Donnell, Courtney Love e Spike Lee.

8. Componi “D” per delitto perfetto o premi “#” per tornare al menù principale

Anche nelle stagioni più “recenti” I Simpson hanno saputo dare il loro meglio negli special di Halloween. A testimoniarlo, questa puntata del 2009 crea una fusione perfetta tra parodia e citazione, prendendo come modello gran parte della filmografia hitchcockiana per realizzare uno splendido e divertente omaggio al maestro del brivido.

Lisa e Bart partecipano ad un gioco di omicidi interamente in bianco e nero, attraverso continue citazioni di Psyco, Intrigo Internazionale e Vertigo, concludendo con un cameo esplicito dello stesso Hitchcock che precipita da una scogliera.

7. Clown senza pietà

Con un inizio che cita apertamente Gremlins e finisce per trasformarsi in un attacco della bambola assassina Chucky non poteva che essere un episodio memorabile. Homer regala a Bart un pupazzo di Krusty, che tuttavia si rivela essere posseduto e cerca ripetutamente di ucciderlo.

Come fermare la furia assassina del giocattolo? Ovviamente nel modo più semplice e geniale possibile, spostando l’interruttore da “cattivo” a “buono”, trasformando il mostro in un’amorevole creatura tuttofare. I Simpson in tutta la loro spregiudicatezza.

6. So cosa hai fatto-fattino-fattuccio

Ennesima pioggia di parodie anche all’interno di questa puntata, che riprende in gran parte la trama del film “So cosa hai fatto” con Jennifer Love Hewitt, passando attraverso citazioni a Scream e Un lupo mannaro americano a Londra. Nel bel mezzo della notte Marge investe accidentalmente Ned Flanders uccidendolo. La famiglia cerca di insabbiare il tutto ma una misteriosa figura sembra perseguitarli.

Come spesso accade con I Simpson, la sceneggiatura dell’episodio prende una piega tutta sua quando si scopre che Flanders in realtà è ancora vivo perché è un licantropo immortale. Il finale è ancora più assurdo con Homer che prende in giro l’odiato vicino mentre viene sbranato vivo.

5. La casa dell’incubone

Primissimo iconico special di Halloween andato in onda nel lontano 1990. I Simpson si trasferiscono e vengono perseguitati da una casa infestata costruita su un antico cimitero indiano. La trama ricalca in parte il film del 1979 Amityville Horror, ma vi sono anche molteplici citazioni ad altri capisaldi del genere come L’esorcista e Poltergeist – Demoniache presenze.

Per rendere l’atmosfera ancora più surreale, nella versione italiana la voce della casa stessa è quella di Paolo Lombardi, storico doppiatore di Alfred Hitchcock. Anche in questo caso il finale è tanto folle quanto geniale: pur di non convivere con Homer e famiglia la casa preferisce suicidarsi scomparendo nel nulla.

4. Incubo a Evergreen Terrace

Altra spassosa parodia che risulta subito evidente a partire dal titolo. Questa volta il protagonista dell’episodio è il giardiniere Willy, che ricalca in modo comico il personaggio di Freddy Krueger. Bruciato vivo a causa di una negligenza della scuola, quest’ultimo giura vendetta e ritorna sotto forma di mostro nei sogni dei bambini di Springfield, uccidendoli uno dopo l’altro.

Puntata particolarmente “brutale” seppur esilarante, anche in questo caso le citazioni si sprecano: non soltanto Nightmare – Dal profondo della notte, compaiono anche molteplici riferimenti alle saghe di Venerdì 13 e Terminator.

3. Il Diavolo e Homer Simpson

Sul podio non poteva mancare questa perla del 1993. La premessa dell’episodio è la seguente: Homer vuole una ciambella e per ottenerla sacrifica la sua anima al diavolo (con le fattezze di Ned Flanders). Basterebbe questo per meritarsi la medaglia di bronzo nella nostra top 10.

Dopo aver trascorso una giornata all’inferno, tra demoni bizzarri ed improbabili torture, viene sottoposto ad un delirante processo a cui prendono parte, tra gli altri, Richard Nixon, il pirata Barbanera e Benedict Arnold. Alla fine Homer verrà assolto, ma per punizione la sua testa diventerà una squisitissima ciambella. Il contrappasso perfetto per uno come lui.

2. The Shinning

Secondo posto più che meritato per una delle puntate più amate di sempre. Si tratta ovviamente di una parodia del film Shining di Stanley Kubrick, in cui Homer, chiamato a fare da custode alla villa invernale del signor Burns, impazzisce a causa della mancanza di birra e tv e cerca di uccidere la sua famiglia a colpi di ascia.

A partire dalla scena iniziale, fino ad arrivare alla famosissima scena della porta, I Simpson ripropongono in chiave ironica la trama del film di Kubrick, citando fedelmente le scene più iconiche, ma condendo il tutto con una straordinaria dose di comicità. Ecco quindi che, pronunciato da Homer, l’-Here’s Johnny!- di Jack Nicholson diventa un tanto semplice quanto irriverente “D’oh!“. Un connubio perfetto dal quale non poteva che nascere un capolavoro.

1. Il Corvo

Il miglior special di Halloween de I Simpson è senza ombra di dubbio l’ultimo segmento del primissimo episodio del 1990. Un pieno omaggio al maestro Edgar Allan Poe, la cui poesia, intitolata appunto Il corvo, coincide perfettamente con la sceneggiatura della puntata, scandendo parola dopo parola lo svolgersi della vicenda.

Un grande applauso a Dan Castellaneta (voce originale di Homer) e al compianto Tonino Accolla (nella versione italiana), che in sottofondo accompagnano splendidamente le azioni dei personaggi, recitando con voce solenne l’inquietante poesia di Poe. Una perfetta fusione tra cultura e comicità che regala a questo episodio il primo posto assoluto in questa classifica.

Potete facilmente trovare tutti gli episodi de I Simpson nel catalogo di Disney+. Se vi interessano altre classifiche a tema Halloween sul nostro sito potete trovare una top 5 dei migliori cult horror da recuperare in questo periodo!