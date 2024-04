Il Trono di Spade: lo spin-off su Jon Snow si farà? Risponde Kit Harington

Dopo il discusso finale de Il Trono di Spade, si era parlato della possibilità, da parte di HBO, di produrre vari spin-off della serie tv derivante dai libri di George R.R. Martin.

Tra le varie speculazioni c’era la realizzazione del prequel, basato sul libro stesso de La danza dei draghi, una serie prequel dedicata alla ribellione di Robert Baratheon e una serie dedicata a Jon Snow.

La prima ha effettivamente visto la sua realizzazione con House of The Dragons, che rivedremo il 16 giugno su HBO con una seconda stagione, ma per le altre abbiamo poche speranze.

Ha detto la sua, infatti, Kit Harington, che durante un’intervista con ScreenRant ha dichiarato quanto segue:

Durante lo sviluppo, guardi ogni angolazione e vedi se ne vale la pena. E attualmente non è così. Al momento la cosa è fuori discussione, perché non siamo riusciti a trovare la storia giusta da raccontare e di cui fossimo abbastanza entusiasti. Quindi abbiamo deciso di tirare i remi in barca per il momento. Potrebbe esserci un momento in futuro in cui torneremo a farlo, ma al momento no. Sta lì fermo.

La storia avrebbe dovuto raccontare le avventure di Jon Snow dopo il suo ritorno alla barriera. Sarebbe quindi stato un sequel de Il Trono di Spade, con il titolo provvisorio “Snow“.

Nonostante questa scoraggiante notizia, i fan de Il Trono di Spade possono tirare un sospiro di sollievo. È stata infatti ufficializzata un’altra serie prequel, sempre tratta dalla penna di Martin.

Si intitola A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight e racconta le avventure di Ser Duncan l’Alto e di un giovane Aegon V di Casa Targaryen. I personaggi sono rispettivamente interpretati da Peter Claffey e Dexter Sol Ansell.

La serie dovrebbe uscire il prossimo anno, visto che le riprese stanno per iniziare.