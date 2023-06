Game Pass: annunciato un imminente aumento di prezzo



Seppur la stessa Microsoft ci avesse tranquillizzati tempo addietro, assicurandoci che un eventuale aumento di prezzo di Xbox Game Pass non sarebbe stato programmato, oggi la realtà è ben diversa. Il servizio di digital gaming, cavallo di battaglia dell’ecosistema Microsoft, riceverà presto un aumento di prezzo.

A ricevere un aumento del prezzo di listino sarà anche la console next gen Xbox Series X, la quale vedrà il proprio valore di mercato salire di 50€ a partire dal 1 agosto 2023.

Un trattamento simile lo aveva ricevuto proprio la rivale commerciale di Microsoft, Sony, la quale dovette già mesi fa accrescere il valore delle proprie console Playstation 5 (digital ed edizione con disco) per combattere l’inflazione.

Di certo una manovra finanziaria che i fan di Microsoft non apprezzeranno, se si pensa che non molto tempo fa venne rimossa l’alternativa del Game Pass ad 1 € per i nuovi abbonati.

Game Pass: di quanto aumenterà il servizio?

Per quanto riguarda il servizio Game pass, l’aumento di prezzo ha un valore tuttalpiù simbolico, non trattandosi di un rincaro chissà quanto oneroso. Il presso dell’abbonamento mensile game Pass Ultimate salirà da 12,99 € a 14,99 €. Quello base per console invece subirà un aumento da 9,99 € a 10,99 €.

Non sembrerebbero esserci novità per quanto riguardo il costo del servizio game pass per versione PC, il cui prezzo sembra ancora stabile a 9,99 € al mese. Sulla necessità di un aumento di prezzo si è espresso Kari Perez, head of communication di Xbox in un una nota inviata al portale The Verge, dichiarando quanto segue:

“Abbiamo mantenuto i nostri prezzi per console per molti anni e ora li abbiamo adeguati per riflettere le condizioni competitive in ciascun mercato” Kari Perez

Gli aumenti relativi al Game Pass saranno applicati a partire d dal 6 luglio 2023 per i nuovi iscritti, mentre saranno in vigore a partire dal 13 agosto 2023 per chi è già abbonato. Ci teniamo a ricordarvi peraltro che coloro che avranno sottoscritto un abbonamento annuale non vedranno aumentare il costo del servizio fino al momento del rinnovo.