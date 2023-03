Xbox game pass a 1€: una triste notizia per i nuovi abbonati

Indice dei contenuti Il futuro dell'universo Game Pass

Xbox Game Pass è il fiore all’occhiello della strategia Microsoft, come spiegato e approfondito in questo articolo. Si tratta di un abbonamento in grado di offrire centinaia di titoli ad un prezzo competente, ma un fattore che faceva gola ai nuovi abbonati era la possibilità di provare l’abbonamento ad 1€ per un mese.

Parliamo al passato proprio perché Microsoft, a sorpresa, ha ritirato questa tipologia di abbonamento. Molti fan avevano segnalato di non riuscire più ad accedere all’abbonamento, finché Microsoft non ha dato la conferma di averlo ritirato.

La conferma è arrivata dopo che la redazione di The Verge ha contattato Microsoft, ricevendo una conferma del ritiro da Kari Perez, head of global communications per la divisione Xbox.

Una triste notizia che Microsoft avrebbe potuto comunicare con anticipo (dando anche solo un avviso), spiegando in modo chiaro il perché della scelta e, soprattutto, facendo luce sulle intenzioni future riguardo eventuali iniziative per i neo abbonati, senza che questi scoprissero in modo “casuale” la mancanza dell’abbonamento a 1€.

Tutto questo perché sì, sembra che Microsoft stia lavorando a soluzioni alternative, come esplicita nelle sue dichiarazioni:

Il futuro dell’universo Game Pass

Seppur come strategia di comunicazione poteva essere decisamente gestita meglio, non ci resta che vedere quali saranno le prossime mosse riguardo gli abbonamenti che possano far avvicinare più persone al Game Pass. Una possibilità potrebbe essere l’abbonamento familiare, in fase di test in diversi paesi del mondo: un’offerta che, se si ha un gruppo di persone (amici o famiglia), potrebbe portare ad un buon risparmio.

Certo l’abbonamento a 1€ per i nuovi abbonati era un ottimo incentivo per entrare nel Game Pass, rendendo anche più semplice invitare nuovi amici o conoscenti a provare l’abbonamento, ma sembra che quest’offerta non sarà destinata a tornare.

In attesa di nuove notizie, vi invitiamo a leggere qui se volete scoprire quali saranno le uscite di aprile 2023 nel catalogo di Xbox Game Pass!