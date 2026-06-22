Giffoni Film Festival 2026: Bella Ramsey e Sunny Dancer aprono la 56ª edizione

Sarà Sunny Dancer a inaugurare la 56ª edizione del Giffoni Film Festival, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al cinema per ragazzi.

Per celebrare l'apertura del festival, il 17 luglio arriveranno a Giffoni il regista George Jaques e la protagonista Bella Ramsey, tra le giovani attrici più apprezzate del panorama internazionale.

L'attrice britannica è diventata celebre grazie al ruolo di Lyanna Mormont nella serie televisiva Il Trono di Spade, conquistando rapidamente il favore del pubblico.

Successivamente ha ottenuto un successo ancora maggiore interpretando Ellie nell'acclamata serie The Last of Us, ruolo che le è valso importanti candidature a premi internazionali come Emmy, Golden Globe e BAFTA.

Sunny Dancer - Sfondo

Sunny Dancer aprirà il Giffoni Film Festival 2026

Con Sunny Dancer, Ramsey torna sul grande schermo nei panni di una giovane protagonista alle prese con un percorso di cambiamento e scoperta durante un'estate destinata a trasformarle la vita: Ivy viene iscritta dai genitori a un campo estivo dedicato a ragazzi sopravvissuti al cancro, esperienza che inizialmente considera un incubo, ma che presto si rivelerà tutt'altro.

Il film verrà distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution a partire dal 2 settembre 2026.

Accanto a Bella Ramsey, il film può contare su un cast internazionale composto da Daniel Quinn-Toye, Ruby Stokes, Earl Cave, Jasmine Elcock, Conrad Khan, Jessica Gunning, James Norton, Shalom Brune Franklin, Josie Walker e Louis Gaunt. Tra i nomi più celebri figura anche Neil Patrick Harris.