The Last of Us 2: le nuove aggiunte al cast

Ecco finalmente nuove notizie sulla serie The Last of Us 2. La prima stagione della serie tratta dal celebre videogioco ha ottenuto un successo enorme, grazie alla sapiente trasposizione su schermo da parte dei creatori Craig Mazin e Neil Druckmann.

Proprio per questo, non c´erano dubbi che la serie televisiva targata HBO ricevesse il via libera per una seconda stagione che andrà a narrare gli eventi trattati nella seconda parte dell´omonimo videogioco.

The Last of Us 2: ecco chi interpreterà Jesse e Abby

Ebbene ad entrare nel cast di The Last of Us 2, dopo la riconferma di Bella Ramsey nel ruolo di Ellie e di Pedro Pascal in quello di Joel, è Young Mazino, conosciuto per il suo ruolo nella miniserie Netflix Lo scontro e attualmente in lizza per l´Emmy come miglior attore non protagonista in una serie tv.

Sull´entrata dell´attore nel cast, Mazin e Druckmann hanno commentato quanto segue:

Young è uno di quei rari attori che risultano immediatamente irrinunciabili nel momento in cui li vedi. Siamo molto fortunati ad averlo e non vediamo l’ora che il pubblico veda Young brillare nel nostro show.



Mazino interpreterà Jesse, un ragazzo asiatico che vive a Jackson. Di buon cuore, il ragazzo diventerà grande amico di Ellie, condividendo con lei il senso di rivalsa e di vendetta nei confronti di Abby. Questa sarà invece interpretata dalla bravissima Keitlyn Dever. Infine, l’ultima aggiunta al cast è Isabela Merced, che interpreterà Dina

The Last of Us 2 è previsto per il 2025, mentre le riprese cominceranno a breve.