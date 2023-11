GTA 6: arriva l’annuncio del nuovo titolo di Rockstar Games!

Abbiamo finalmente una data! GTA 6 decide di fare il suo trionfale debutto nel mercato videoludico in un trailer a sorpresa. Nonostante già da mesi si vociferasse un plausibile annuncio del titolo Rockstar, causa anche dei devastanti attacchi hacker e leak che hanno colpito l’azienda, ora abbiamo finalmente delle notizie ufficiali.

Ma senza perderci in ulteriori chiacchiere, lanciamoci subito nell’analisi di quanto dichiarato da Rockstar Games!

GTA 6 celebra il venticinquesimo anniversario di Rockstar

La notizia che ha spaccato l’internet arriva dal profilo ufficiale di Rockstar Games. All’interno del post viene ricordato come il mese di dicembre 2023 marcherà il venticinquesimo anniversario della casa di sviluppo. Questo ovviamente, ci tiene a sottolineare Rockstar, non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei fan, che proprio in questa occasione riceveranno una grande sorpresa a tema Grand Theft Auto. Il post in questione, firmato niente di meno che da Sam Houser, riporta quanto segue:

“Nel 1998, Rockstar Games è stata fondata con l’idea che i videogiochi potessero diventare essenziali per la cultura come qualsiasi altra forma di intrattenimento, e ci auguriamo di aver creato titoli che vi siano piaciuti, in questo nostro tentativo di far parte di tale evoluzione. Siamo entusiasti di comunicarvi che all’inizio di dicembre pubblicheremo il primo trailer del prossimo Grand Theft Auto. Non vediamo l’ora di condividere queste esperienze con tutti voi per molti anni ancora.”

I rumor di Bloomberg sul nuovo GTA 6

L’annuncio del nuovissimo GTA 6 sembrerebbe essere quindi presto ad avvenire nel mese di dicembre, ma quando?. Una prima versione del post sopra citato avrebbe riportato la data “1 dicembre” per essere poi modificata con un generico “december 2023”.

Sembrerebbe quindi palese l’affidabilità dei rumor di Bloomberg, i quali da poche ore avrebbero pronosticato un annuncio di GTA 6 nelle ore che sarebbero seguite. Non abbiamo ancora certezze su quelli che saranno i contenuti di GTA 6, ma sappiamo bene di cosa Rockstar sia capace.

Già il precedente capitolo della saga si è rivelato essere un campione d’incassi, totalizzando oltre 185 milioni di copie in tutto il mondo. I fan scalpitano dall’emzione di poter mettere le mani sul nuovo capitolo della saga, e noi siamo tra questi.

Vi invitiamo dunque a rimanere sintonizzati su tutte le piattaforme di HyNerd! In questo modo potrete rimanere aggiornati su tutte le news su GTA 6.