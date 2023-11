GTA 6: Nuovi leak su IA avanzata e fazioni

Nuovi leak trapelati in rete sull’atteso GTA 6 di Rockstar Games.

Di fronte la mancanza di notizie ufficiali su GTA 6, quelli che sembrano non mancare sono i leak. A distanza di poco tempo dalle ultime voci di corridoio, il gioco Rockstar Games torna a far parlar di sé.

I nuovi leak sembrano riguardare un’intelligenza artificiale avanzata, un sistema di fazioni e la presenza di un mondo dinamico.

A dare la notizia è stato Tobbelobben, utente del Reddit che afferma di aver scoperto numerosi dettagli del gioco. Questi dovrebbero essere stati scoperti tramite il menu di debug nascosto all’interno della build trapelata dal massiccio leak di qualche mese fa.

Ad oggi non possiamo confermarvi che quanto affermato dal redditor sia reale ma non è da escludere dopo i grande leak che ha colpito l’azienda statunitense. Nonostante ciò, teniamo a dirvi che, anche se fosse reale, i dettagli nascosti nella build potrebbero poi non essere quelli che effettivamente troveremo nel gioco.

Ma andiamo ad analizzare meglio queste nuove dinamiche di gioco che Rockstar dovrebbe aver in serbo per noi.

Intelligenza artificiale avanzata

La notizia che sicuramente ha fatto parlare di più riguarda l’intelligenza artificiale avanzata che dovrebbero avere animali e personaggi. Nel menù di debug viene difatti citato il sistema ProceduralMotion. Il sistema dovrebbe essere da supporto per animazioni, espressioni ed emozioni iperrealistiche degli NPC.

Da citare anche il sistema AIMemory, il quale dovrebbe permettere agli NPC di possedere una vera e propria memoria, facendo loro ricordare le nostre azioni nei loro confronti e facendoli agire di conseguenza.

Per gli animali è presente un sistema AnimalIntelligence che renderebbe le interazioni con la fauna molto più varie e realistiche. Questo potrebbe farci sospettare di un possibile sistema di caccia, anche se potrebbe semplicemente essere un arricchimento del mondo di gioco.

Fazioni e ambientazioni dinamiche

Si parla inoltre di un sistema evolutivo di fazioni e di ambientazioni dinamiche che cambiano in risposta alle nostre azioni. L’ intelligenza artificiale governa quindi un mondo che risponde e reagisce al comportamento che assumiamo durante il corso del gioco.

Da quanto trapelato parliamo di un mondo ricco di possibilità non lontano da ciò a cui Rockstar ci ha abituato.

A questo punto non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale di GTA 6 per scoprirlo.