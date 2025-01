La quinta puntata di House of the Dragon ha debuttato su Sky questo lunedì. Ormai siamo a più di metà stagione dal momento che in totale le puntate saranno 8. Il quarto episodio (trovate qui la nostra recensione) aveva dato avvio alla guerra vera e propria con la battaglia di Riposo del Corvo che aveva visto una splendida danza dei draghi combattuta tra Vhagar, Sunfyre e Meleys e dai rispettivi cavalieri (Aemond, Aegon e Rhaenys).

La 2x04 era stata esplosiva, ricca di colpi di scena e con effetti speciali degni di nota. Ci aveva tenuti incollati allo schermo e ci aveva fatto emozionare e commuovere. Naturalmente dopo gli eventi di Riposo del Corvo entrambe le fazioni si devono riprendere prima di attaccare di nuovo.

Ed ecco che questa puntata è molto simile alla seconda e ci mostra quelle che sono le reazioni sia dei Verdi che dei Neri. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un episodio di transizione, dove vengono mossi i personaggi sulla scacchiera. Sicuramente questa puntata è più lenta ma fondamentale per dare la spinta necessaria e per preparaci al finale di stagione. Viene elaborato dai Neri il lutto per la morte di Rhaenys mentre ad Approdo del Re Alicent e Haelena sventano il tradimento di Aemond ai danni di Aegon.

House of the Dragon

House of the Dragon 2x05: Reggente, la trama

Ad Approdo del Re, Criston Cole pensa di celebrare la vittoria a Riposo del Corvo facendo sfilare la testa di Meleys per le strade. Ma si tratta di “una strana vittoria” e di certo la testa dell’animale, considerato divino, è un cattivo presagio. Dietro al carro che trasporta Meleys, c’è però un’altra cassa.

Il quinto episodio di House of the Dragon, infatti, si chiama Reggente proprio perché bisogna trovare un sostituto del Re. Aegon è vivo ma riporta delle gravi ustioni sul corpo ed è necessario che qualcuno faccia le veci al suo posto. E mentre tutto il Concilio dei Verdi, Cole compreso, scartano l’ipotesi “Alicent”, si segue la linea di successione e viene proposto Aemond come Reggente. D’altronde, come aggiunge Larys “cosa direbbero i nostri nemici se rifiutassimo l'ereditarietà di una principessa e poi dessimo la reggenza a una donna?".

Anche a Roccia del Drago, un’altra donna forte, Rhaenyra, si sente impotente. Mentre Corlys piange la perdita della Regina che non fu, Rhaenyra gli propone di essere il suo primo cavaliere. Nel frattempo si fa sempre più spazio suo figlio Jacaerys, che cerca di difendere la sua successione al trono cercando nuovi alleati.

House of the Dragon

Cosa succede a Daemon?

Daemon Targaryen, interpretato da Matt Smith, è di sicuro uno dei personaggi più amati della serie. Nelle ultime puntate, in seguito ad un litigio con Rhaenyra, si è spostato ad Harrenhal per conquistare la fortezza dove ormai risiede da qualche tempo. Il castello però è maledetto e la vicinanza con Alys Rivers (una sorta di Melisandre) lo rendono vulnerabile. Ecco che Daemon è vittima di una serie di strane visioni, che non sono presenti nel libro e che mostrano la sete di potere del personaggio.

In una delle visioni oniriche di cui Daemon è protagonista, lo vediamo in compagnia di una donna, una Targaryen. Si tratta di Alyssa, madre sua e di Viserys, morta dopo aver partorito il terzo figlio. La sequenza mostra un incesto tra i due e prima di finire nel sangue, la madre invita Daemon a non abbandonare la sua sete di potere. Insomma il personaggio di Daemon sta prendendo una strana piega e anche il rapporto con Alys non è così presente nei libri. Chissà cosa succederà nelle prossime puntate di House of the Dragon 2. Nel frattempo non ci resta che aspettare la settimana prossima.