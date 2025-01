The Boys 4: spiegazione del finale e della post-credits

The Boys 4 è stata un'altalena di emozioni. Tra dubbi, picchi di follia e momenti da rivedere, indubbiamente la serie di Amazon Prime Video ha fatto, ancora una volta, parlare di sé.

Come vi abbiamo raccontato nella recensione dell'ultimo episodio, probabilmente il migliore dell'intera quarta stagione, The Boys 4 ha spianato la strada alla quinta ed ultima stagione con un finale straordinario che, nonostante si porti dietro qualche errore di troppo commesso durante la season, ci lascia speranza ed emozioni forti per il futuro della serie. In The Boys 4x08 sono veramente tantissimi i ribaltamenti di fronte, le parentesi chiuse e quelle aperte, quindi è il momento di fare ordine, rivivendolo insieme.

Immagine 10079610

The Boys 4: come finisce la stagione?

Il finale della quarta stagione di The Boys ha visto crollare i sogni di Patriota, che sperava di far entrare segretamente un supereroe alla Casa Bianca. A risollevare il morale del Super numero uno, però, ci pensa Sage, spiegandogli come anche questo fallimento fosse parte del suo piano. Nel frattempo, i membri dei Sette uccidono chiunque abbia informazioni compromettenti su Patriota nella Vought, ma Ashley riesce a fuggire, iniettandosi il composto V e iniziando una trasformazione che ancora non ci è dato sapere.

Scossa dalle minacce di Patriota contro sua figlia e dal fallito tentativo di assassinio di Singer, Victoria cambia schieramento e decide all'ultimo di unirsi ai Boys in cambio della protezione per lei e Zoey. Il team è propenso ad accettare l'accordo, elevando l'elemento del perdono a tema principale della stagione, ma Butcher, che aveva appena visto Ryan uccidere Grace e scappare, abbandonando così ogni speranza di portare il ragazzo dalla sua parte come arma contro Patriota, è ormai fuori controllo.

Butcher mette da parte l'ultima parte di sé ragionevole a favore di Joe, il suo lato più oscuro e violento che, con l'avanzare del tumore, diventa sempre più preponderante in lui. Una volta arrivato dai Boys, infatti, scatena un potere tentacolare, anche questo dettato dal tumore, facendo a pezzi Neuman davanti agli occhi di sua figlia, per poi prendere il nuovo virus preparato da Frenchie.

Immagine 10079609

Sage mostra a Patriota che Singer è stato arrestato per la morte di Neuman, per via di alcune frasi trapelate dal bunker dove era nascosto, e spiega finalmente il suo vero scopo: vedere fin dove la sua intelligenza l'avrebbe portata. Il piano che Sage ha preparato per Homelander era solo una sfida per il suo intelletto e non è ancora finito perché, a sua detta, questa era solo la prima fase.

Successivamente, vediamo il Presidente Calhoun insediarsi alla Casa Bianca e annunciare la legge marziale, con centinaia di supereroi a livello nazionale che risponderanno direttamente a Patriota.

La stagione si conclude con i Boys che cercano di scappare dopo l'attacco di Butcher, ma a causa degli ordini della nuova legge marziale, vengono tutti catturati tranne Starlight, i cui poteri, tornati appena in tempo, le permettono di volare via e fuggire. L'ultima scena mostra, invece, Butcher guidare con Joe seduto sul retro ed il virus anti-super a portata di mano.

The Boys 4: c'è una scena post-credits? di cosa parla?

Dopo i crediti dell'ultimo episodio di The Boys 4, c'è una scena post-credits attesissima dai fan. Il Presidente Calhoun chiama Patriota e gli mostra Soldier Boy (Jensen Ackles) in un coma controllato. Dal volto di Patriota capiamo che questo provoca in lui delle emozioni contrastanti, tutte da vivere nella quinta stagione.

Immagine 10079613

Gen V è collegato al finale di The Boys 4?

Nonostante ci si aspettasse una maggiore interazione tra Gen V e The Boys 4, sul finale compaiono alcuni eroi della serie spin-off. Cate Dunlap (Maddie Philips) e Sam Riordan (Asa Germann), i Guardiani della Godolkin, vanno a catturare alcuni dei Boys, con Sam che riesce a immobilizzare Kimiko mentre Cate, con il suo potere psichico, ordina a Frenchie di seguirla nel camion con cui sono arrivati.