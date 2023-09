How I Met Your Father: la serie è stata cancellata dopo 2 stagioni

How i met your father, serie spin-off di How i met your mother, è stata cancellata.

How I Met Your Father, la chiacchierata serie tv Hulu, spin-off di How I Met Your Mother, iconica sit-com conclusa nel 2014 è stata cancellata dopo solo due stagioni.

A quanto pare non scopriremo mai come Sophie (Hilary Duff) ha conosciuto il padre di suo figlio e soprattutto non sapremo mai nemmeno chi sia quest’uomo.

Hulu a meno di due mesi dalla messa in onda del finale della seconda stagione della serie con protagonista Hilary Duff, ha deciso di mettere inaspettatamente la parola fine a questo spin-off.

La serie disponibile su Disney+, però finisce così senza finire davvero, lasciando gli spettatori con dubbi e curiosità riguardo le evoluzioni che avrebbe avuto la storia, fino allo scioglimento finale e la conseguente rivelazione.

Per chi non lo sapesse, esattamente come nella serie originale Ted Mosby racconta ai suoi figli di come la vita e gli aventi lo abbiano portato a conoscere la loro madre Tracy, How I Met Your Father avrebbe dovuto narrare interamente la storia di come la sua protagonista, Sophie ha conosciuto il padre di suo figlio, passando per divertenti aneddoti e interessandosi anche alle vicende del suo gruppo di amici.



Chris Lowell, Hilary Duff, Francia Almendárez, Tom Ainsley, Suraj Sharma e Tien Tran in How I Met Your Father

Attualmente non è chiaro quali siano stati i motivi dietro la scelta da parte di Hulu di porre fine ad How I Met Your Father alla seconda stagione, uno dei possibili motivi potrebbe essere e l’incertezza causata dagli scioperi dei membri Writers Guild of America (WGA) e dell’associazione degli attori SAG-AFTRA, che si protraggono da diversi mesi, comportando notevoli ritardi e il relativo aumento dei costi.

Graig Thomas, produttore esecutivo e co-ideatore di How I Met Your Mother ha espresso la sua opinione sulla cancellazione della serie, scrivendo su Facebook: