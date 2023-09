How i met your father: svelata l’identità del padre? Da non credere!

Un post andato virale su Twitter svelerebbe chi è il padre in How i met your father!

Dopo una cancellazione improvvisa dovuta (a quanto sembra) allo sciopero di attori e sceneggiatori negli USA, How i met your father continua a far parlare di sé, ma questa volta ha superato davvero ogni aspettativa.

Per chi non lo sapesse, How i met your father è la serie spin-off di How i met your mother, sit-com dal successo planetario terminata nel 2014 dopo ben 9 stagioni. Lo spin-off, creato da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger per Hulu, ha esordito nel 2022, salvo poi terminare la propria corsa prematuramente con la seconda stagione. La prima stagione aveva sorpreso i fan della serie madre, al contrario della seconda che invece ha visto le sue aspettative abbassarsi di nuovo.

La notizia che dava How i met your father come cancellata quindi non ci ha colto di sorpresa, al contrario dell’indiscrezione del giorno: sembrerebbe essere stata svelata l’identità del padre del figlio di Sophie. Su Twitter infatti è andato virale un post in cui si racconta come un ex sceneggiatore della serie avrebbe rivelato che “il padre è il ragazzo indiano“.

i remember going to a john mulaney show last december and one of the openers was a writer for this show but he got fired and he was so mad about it that he told us that the father is “the indian guy” https://t.co/uQZbbIKZ6y — Sammy Fabelman (#1 Sofia Coppola fan) (@hankofjuly) September 1, 2023

Chi ha visto la serie sa che l’unico personaggio indiano realmente vicino a Sophie è Sid, a meno di stravolgimenti in programma del quale non sappiamo e non sapremo mai nulla. Una notizia a dir poco sconvolgente ed una soluzione che non convince, se confermata, che forse ci fa capire qualcosa in più sul perché How i met your father sia stata cancellata dopo sole due stagioni.