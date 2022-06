Johnny Depp potrebbe tornare nei Pirati dei Caraibi secondo un ex dirigente Disney

Un ex dirigente dei Walt Disney Studios, pensa che Johnny Depp potrebbe tornare nel franchise dei Pirati dei Caraibi, naturalmente nei panni del tanto amato Jack Sparrow, dopo la sua vittoria nel processo contro l’ex moglie e attrice Amber Heard.

L’attore stesso, dopo la sentenza della giuria, si è detto speranzoso su come il meglio per lui debba ancora venire, e come questo verdetto possa ridargli vita. Mentre le opinioni sono tante e contrasti, e nessuno riesce ancora a capire se e come la star possa essere reintegrata dalle varie major, un ex dirigente Disney pensa che a Depp potrebbe venir chiesto di tornare a recitare nel franchise del suo più iconico personaggio perché “il potenziale è troppo”.

In un’intervista esclusiva per PEOPLE, l’ex dirigente Disney ha dichiarato:

Un altro insider di Hollywood che ha lavorato a precedenti film di Pirati dei Caraibi, dice invece che “non è molto probabile” che Depp “torni come una star in Pirati dei Caraibi 6”. L’insider, che stima che il sequel non verrà rilasciato fino al 2025, pensa che il personaggio di Margot Robbie sarà sua figlia e probabilmente ci sarà solo un suo cameo di prova.

Non bisogna illudersi troppo però, anche perché lo stesso Depp, durante il processo, ha detto più volte di non voler tornare a lavorare con Disney.