Il Clandestino non va in onda: quando tornerà la serie Rai?

Gli spettatori della serie Rai, Il Clandestino, hanno inevitabilmente notato che ieri sera, 29 aprile, il consueto appuntamento settimanale non è stato trasmesso su Rai 1. Il motivo, però, non è allarmante: in onore della giornata internazionale della danza, è stato trasmesso Viva la danza, il programma di Roberto Bolle.