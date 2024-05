Shōgun 2 si farà! Hiroyuki Sanada ha firmato per la seconda stagione

Shōgun, la serie FX da noi arrivata su Disney+, avrà una seconda stagione. Una notizia incredibile, quasi insperata, per i fan che hanno amato la serie e che arriva proprio grazie ad uno dei protagonisti dello show, Hiroyuki Sanada.

Le importanti dichiarazioni arrivano da Deadline, che proprio nelle ultime ore ha notificato che il produttore e interprete di Toranaga, Hiroyuki Sanada, avrebbe firmato con FX per tornare nella prossima stagione. La testata sottolinea come ci siano "altri elementi in fase di elaborazione" per la realizzazione di Shōgun 2, oltre appunto alla firma della star principale, ma l'apporto di Sanada è stato, e sarà, troppo importante per la riuscita e la credibilità del prodotto.

Shōgun: agli Emmy come Serie drammatica

La serie, che ha adattato in 10 episodi l'omonimo romanzo di James Clavell, sembrava essere destinata a chiudersi con una sola stagione, vista anche l'assenza di un materiale scritto realmente collegato a quello già adattato. Detto questo, però, c'è da dire che il brillante universo che Shōgun ha impostato con la prima stagione ha talmente tanto potenziale ancora inespresso che non possiamo non essere entusiasti di questo rinnovo.